خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۱۱ نوامبر روز مجردها است

۱۱ نوامبر روز مجردها است
کد خبر : 1712403
لینک کوتاه کپی شد.

۱۱ نوامبر روز جهانی مجردهاست؛ روزی برای جشن گرفتن استقلال، خودشناسی و لذت از زندگی بدون وابستگی عاطفی. این مناسبت که ابتدا در چین شکل گرفت، امروز به یک جشن جهانی و بزرگ‌ترین روز خرید آنلاین در دنیا تبدیل شده است.

تاریخچه روز مجردها

منشأ: روز مجردها (Singles’ Day) نخستین بار در سال ۱۹۹۳ توسط دانشجویان دانشگاه نانجینگ چین ابداع شد. آن‌ها این روز را به‌عنوان پاسخی طنزآمیز به روز ولنتاین انتخاب کردند.

تاریخ انتخابی: عدد ۱۱/۱۱ در تقویم میلادی به دلیل تکرار عدد «۱» نمادی از تنهایی و فردیت است، که به‌خوبی با مفهوم مجرد بودن هم‌خوانی دارد.

فلسفه و پیام این روز

جشن استقلال: برخلاف تصور رایج، این روز برای ابراز ناراحتی از تنهایی نیست، بلکه فرصتی است برای افتخار به استقلال فردی و لذت بردن از خود بودن.

ضد ولنتاین: این مناسبت در ابتدا نوعی اعتراض فرهنگی به فشارهای اجتماعی برای زوج بودن بود، اما به‌تدریج به یک جشن مثبت و پرانرژی تبدیل شد.

گسترش جهانی

فراتر از چین: اگرچه این روز در چین آغاز شد، اما اکنون در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، کانادا، ایران و کشورهای اروپایی نیز شناخته شده و گرامی داشته می‌شود.

در ایران: برخی فروشگاه‌های آنلاین ایرانی نیز از این مناسبت برای ارائه تخفیف‌های ویژه استفاده می‌کنند، هرچند هنوز به گستردگی چین نیست.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ