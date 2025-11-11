۱۱ نوامبر روز مجردها است

تاریخچه روز مجردها

منشأ: روز مجردها (Singles’ Day) نخستین بار در سال ۱۹۹۳ توسط دانشجویان دانشگاه نانجینگ چین ابداع شد. آن‌ها این روز را به‌عنوان پاسخی طنزآمیز به روز ولنتاین انتخاب کردند.

تاریخ انتخابی: عدد ۱۱/۱۱ در تقویم میلادی به دلیل تکرار عدد «۱» نمادی از تنهایی و فردیت است، که به‌خوبی با مفهوم مجرد بودن هم‌خوانی دارد.

فلسفه و پیام این روز

جشن استقلال: برخلاف تصور رایج، این روز برای ابراز ناراحتی از تنهایی نیست، بلکه فرصتی است برای افتخار به استقلال فردی و لذت بردن از خود بودن.

ضد ولنتاین: این مناسبت در ابتدا نوعی اعتراض فرهنگی به فشارهای اجتماعی برای زوج بودن بود، اما به‌تدریج به یک جشن مثبت و پرانرژی تبدیل شد.

گسترش جهانی

فراتر از چین: اگرچه این روز در چین آغاز شد، اما اکنون در کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، کانادا، ایران و کشورهای اروپایی نیز شناخته شده و گرامی داشته می‌شود.

در ایران: برخی فروشگاه‌های آنلاین ایرانی نیز از این مناسبت برای ارائه تخفیف‌های ویژه استفاده می‌کنند، هرچند هنوز به گستردگی چین نیست.

