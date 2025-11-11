قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: سه شنبه ۲۰ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
109,484,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
108,031,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
145,977,000
|
طلای دست دوم
|
108,010,060
|
آبشده کمتر از کیلو
|
474,320,000
|
مثقال طلا
|
474,250,000
|
انس طلا
|
4,113.13
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,146,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,080,200,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
593,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
345,200,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
166,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,078,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
540,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
275,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
82,920,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
12,920,000
|
حباب نیم سکه
|
67,720,000
|
حباب ربع سکه
|
76,840,000
|
حباب سکه گرمی
|
37,510,000