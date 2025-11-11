خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ +جدول

قیمت سکه و طلا امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ +جدول
کد خبر : 1712321
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت سکه و قیمت طلا امروز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

قیمت طلا

بروزرسانی: سه شنبه ۲۰ آبان

عنوان نرخ

قیمت (ریال)

طلای 18 عیار / 750

109,484,000

طلای 18 عیار / 740

108,031,000

طلای ۲۴ عیار

145,977,000

طلای دست دوم

108,010,060

آبشده کمتر از کیلو

474,320,000

مثقال طلا

474,250,000

انس طلا

4,113.13

قیمت سکه

سکه امامی تک فروشی

1,146,600,000

سکه بهار آزادی تک فروشی 

1,080,200,000

نیم سکه تک فروشی

593,600,000

ربع سکه تک فروشی

345,200,000

سکه گرمی تک فروشی

166,300,000

تمام سکه (قبل 86)

1,078,000,000

نیم سکه (قبل 86)

540,000,000

ربع سکه (قبل 86)

275,000,000

حباب سکه

حباب سکه امامی

82,920,000

حباب سکه بهار آزادی

12,920,000

حباب نیم سکه

67,720,000

حباب ربع سکه

76,840,000

حباب سکه گرمی

37,510,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ