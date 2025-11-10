قبل از صبحانه مسواک بزنیم یا بعد از آن؟

دکتر «پراوین شارما» از دانشگاه بیرمنگام در ادامه این مطلب درباره بهداشت دهان و دندان می‌گوید: همه ما فکر می‌کنیم به خوبی می‌دانیم که چطور باید دندان‌هایمان را مسواک بزنیم؛ شستن دندان‌ها صبح و شب، کمی آب گرداندن در دهان و شاید هم دهان‌شویه‌ای نعنایی برای تکمیل کار اما حتی کسانی که بسیار دقیق مسواک می‌زنند هم ممکن است چند اشتباه رایج انجام دهند که نتیجه‌ زحماتشان را بی‌اثر کند. او می‌گوید نیمی از بزرگسالان در انگلیس در مقطعی از زندگی خود دچار بیماری لثه می‌شوند که یکی از نخستین نشانه‌های آن، خونریزی لثه است.

متخصصان می‌گویند با چند تغییر ساده در عادت‌های روزانه، می‌توانیم سلامت دهان و دندانمان را به‌میزان چشمگیری بهبود دهیم.

یک‌ بار مسواک‌ زدنِ صحیح، بهتر از دو بار عجولانه مسواک‌ زدن است

یکی از اصول اساسی مراقبت از دندان این است که روزی دو بار مسواک بزنیم اما دکتر «شارما» خاطرنشان می‌کند که نکته اصلی، کیفیت مسواک زدن است نه دفعات آن. او می‌گوید: اگر وقت دارید، عالی است که دو بار درست مسواک بزنید، اگر نه، بهتر است یک‌ بار با دقت کامل و بار دیگر سریع در مجموع حدود دو دقیقه مسواک بزنید.

او توصیه می‌کند اگر فقط یک‌ بار در روز فرصت دارید که هم مسواک بزنید و هم نخ دندان بکشید، این کار را شب‌ها انجام دهید. البته بیشتر مردم از نخ دندان خوششان نمی‌آید و او استفاده از برس‌های ریز بین‌دندانی را که هم آسان‌تر است و هم درد کمتری دارد، پیشنهاد می‌کند.

هر دندان سه سطح دارد؛ بیرونی، سطح جویدن و درونی که هر سه بخش باید مسواک زده شوند. توصیه می‌شود با حرکات دایره‌ای کوچک روی این سطوح را مسواک بزنید و از فشار زیاد به‌ویژه در ناحیه‌ اتصال دندان به لثه خودداری کنید، چون بیماری‌های لثه معمولا از همین‌جا آغاز می‌شوند.

هنگام مسواک زدن باید روی احساس تماس موهای برس با دندان تمرکز کنید و با حضور ذهن مسواک بزنید، نه اینکه هم‌زمان صفحه گوشی خود را بالا پایین کنید.

پیش از صبحانه مسواک بزنید، نه بعد از آن

بسیاری از ما عادت داریم درست بعد از صبحانه مسواک بزنیم اما متخصصان هشدار می‌دهند که این کار می‌تواند به مینای دندان آسیب برساند. دکتر شارما توضیح می‌دهد: بهتر است قبل از صبحانه مسواک بزنید، نه بعد از خوردن مواد اسیدی. اگر هم می‌خواهید بعد از غذا این کار را انجام دهید، حتما کمی فاصله زمانی در نظر بگیرید. چون اسید موجود در مواد غذایی به‌ویژه آب‌میوه‌ها و قهوه می‌تواند مینای دندان را نرم کند و مسواک زدن زودهنگام ممکن است باعث ساییدگی مینای دندان شود.

بعد از صبحانه دهانتان را با آب بشویید تا اسیدها کاهش یابد و سپس حداقل ۳۰ دقیقه صبر کنید و بعد مسواک بزنید.

بعد از مسواک‌ زدن دهان را نشویید

به گزارش ایندیپندنت، اگر عادت دارید بعد از مسواک زدن در دهانتان آب بگردانید، شاید بد نباشد در این عادت تجدید نظر کنید.

دکتر شارما می‌گوید: خمیردندان را بیرون بریزید، اما دهانتان را با آب نشویید. چون شست‌وشو با آب، فلوراید باقی‌مانده در خمیردندان را از بین می‌برد. در حالی که باقی ماندن لایه نازکی از خمیردندان روی دندان‌ها باعث می‌شود فلوراید به محافظت از آن‌ها ادامه دهد.

اگر هم احساس می‌کنید حتما باید پس از مسواک زدن دهانتان را بشویید از دهان‌شویه استفاده کنید نه آب.

منبع ایسنا

