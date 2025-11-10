شلیک مرگبار به همسر در آرایشگاه

این زن جوان که اهل داراب استان فارس بود چند سال قبل با پسر عمویش ازدواج کرد.

وی که علاقه بسیاری به کار آرایشگری داشت با وجود سختی‌های فراوان موفق شد مدرک آرایشگری خود را بگیرد و یک سالن زیبایی در شهرشان دایر کند.

از سوی دیگر به خاطر اختلافات شدید با همسرش درخواست طلاق داد. اما روز ۱۱ آبان زمانی که همسرش متوجه شد وی حکم طلاق گرفته است به سراغ وی در محل کارش رفت و با سلاح وارد آرایشگاه شد و مقابل چشمان همکاران همسرش او را به قتل رساند و فرار کرد.

متهم یک روز پیش از ارتکاب قتل، تصویری از سلاح مورد استفاده‌اش را در شبکه‌های اجتماعی خود منتشر کرده بود.

تحقیقات پلیس استان فارس برای شناسایی و دستگیری متهم ادامه دارد.

