آیین چولی چغل: درخواست باران در دل خشکسالی سبزوار + فیلم
آیین "چولی چغل" در سبزوار، مراسمی سنتی است که برای درخواست بارش باران در زمان خشکسالی برگزار میشود. این آیین ریشه در تاریخ باستانی منطقه دارد و بهویژه در فصل پاییز، زمانی که بارش باران به تأخیر میافتد، اجرا میشود. مردم با خواندن دعاها، نواختن ساز و استفاده از نمادهایی چون ابر و آب، از خداوند برای نزول باران درخواست میکنند. این مراسم بهعنوان یک فرصت اجتماعی و فرهنگی برای همبستگی مردم نیز شناخته میشود. در شرایط کنونی که سبزوار با بحران کمبود آب و خشکسالی روبهرو است، این آیینها نقش مهمی در تقویت روحیه مردم و امید به بارش باران دارند.