۱۰ نوامبر روز جهانی علم درخدمت صلح و توسعه است

فلسفه نام‌گذاری و تاریخچه

روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه (World Science Day for Peace and Development) در پی کنفرانس جهانی علوم در بوداپست در سال ۱۹۹۹ شکل گرفت و از سال ۲۰۰۱ به‌طور رسمی در تقویم یونسکو ثبت شد. هدف این روز، تقویت پیوند میان علم و جامعه، افزایش آگاهی عمومی از نقش علم در زندگی روزمره و ترویج استفاده مسئولانه از دانش برای حل چالش‌های جهانی است.

علم؛ پلی میان ملت‌ها

در جهانی که با بحران‌های زیست‌محیطی، نابرابری، جنگ و بی‌عدالتی مواجه است، علم می‌تواند زبان مشترک انسان‌ها باشد. علم مرز نمی‌شناسد؛ می‌تواند درک، همکاری و امید را میان ملت‌ها گسترش دهد و راه‌حل‌هایی برای توسعه پایدار، سلامت عمومی و صلح جهانی ارائه کند.

عدالت علمی؛ گامی به سوی صلح

یکی از مفاهیم کلیدی این روز، عدالت علمی است؛ یعنی فراهم‌سازی دسترسی برابر به منابع علمی، فناوری و آموزش برای همه ملت‌ها. علم نباید ابزاری برای سلطه یا تحریم باشد، بلکه باید در خدمت انسانیت قرار گیرد.

تمرکز سال ۲۰۲۵: اخلاق در علم و فناوری

در سال ۲۰۲۵، تمرکز این روز بر استفاده اخلاقی از علم و فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، زیست‌فناوری و علوم محیط‌زیست است. این موضوع یادآور مسئولیت دانشمندان، دولت‌ها و شرکت‌ها در استفاده از دانش برای حفاظت از محیط‌زیست، عدالت اجتماعی و کرامت انسانی است.

انتهای پیام/