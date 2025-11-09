چگونه برای نوزادان سهام بورسی بگیریم؟

برخی والدین کودکان مشمول دریافت سهام عدالت نوزادان که فرزند آنها در سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده می‌گویند که با مراجعه به سایت امکان ثبت نام برای این گروه از مشمولان وجود ندارد و آیتم ثبت نام فقط برای متولدین ۱۴۰۲ فعال است.

با این حال، وزارت اقتصاد در گزارشی که اخیرا ارسال کرده نحوه ثبت نام برای نوزادان متولد ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ را تشریح کرده که نشان می‌دهد دست کم امکان ثبت نام برای این دو گروه سنی وجود دارد.

مراحل ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۱ برای دریافت سهام نوزادان، در ادامه اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اعلام شده است.

