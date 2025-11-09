خبرگزاری کار ایران
چرا کالای ایرانی در بازار عراق 17 درصد گران‌تر تمام می شود؟
کد خبر : 1711543
دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق اعلام کرد که کالای ایرانی به‌طور متوسط 17 درصد گران‌تر از کالای مشابه چینی یا ترکی در بازار عراق عرضه می‌شود، اما با وجود این اختلاف قیمت، تجارت میان دو کشور همچنان ادامه دارد.

سنجابی دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق گفت: «کالای ایرانی به‌طور متوسط حدود 17 درصد گران‌تر از کالای مشابه چینی یا ترکی در بازار عراق تمام می‌شود. با این حال، تجارت میان دو کشور همچنان ادامه دارد و بخشی از افت صادرات قابل جبران است.»

بر اساس بررسی‌ها دلیل اصلی گران‌تر شدن کالاهای ایرانی در بازار عراق، محدودیت‌های بانکی و نظام ارزی چندنرخی این کشور است. بانک‌های عراقی به‌دلیل تأثیر تحریم‌ها نمی‌توانند ارز رسمی در اختیار تجار و واردکنندگان عراقی برای واردات کالای ایرانی قرار دهند؛ ازاین‌رو، تجار برای خرید از ایران ناچارند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

نرخ ارز در بازار آزاد عراق معمولاً حدود 20 درصد بالاتر از نرخ رسمی است و همین مسئله باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی برای واردکننده عراقی افزایش یابد. در نتیجه، کالای ایرانی در بازار عراق به‌طور طبیعی گران‌تر از کالاهای مشابه چینی یا ترکی عرضه می‌شود.

با این حال، کارشناسان معتقدند روابط تجاری پایدار، مزیت‌های کیفی کالاهای ایرانی و نزدیکی جغرافیایی دو کشور موجب شده است که با وجود این تفاوت قیمتی، جریان صادرات ایران به عراق همچنان ادامه یابد.

 

منبع تسنیم
