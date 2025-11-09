این رسانه‌ها با سانسور تاکید صورت گرفته در این مجمع که ریالی از این پاداش به جیب نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره نمی‌رود و این مبلغ به حساب تاپیکو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ اهداف، شرکت تابان فردا و سهام عدالت واریز می‌شود، اینطور وانمود کرد که این پاداش یک و نیم میلیاردی به خود اعضای حقیقی تعلق می‌گیرد.

منبع مشرق

انتهای پیام/