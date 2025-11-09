خبرگزاری کار ایران
پشت پرده هجمه رسانه‌ای علیه هلدینگ خلیج‌فارس در خصوص پاداش اعضای هیئت مدیره +فیلم

بعد از گذشت ۱۸ روز از برگزاری مجمع سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، برخی رسانه‌ها با بی‌اخلاقی رسانه‌ای کم‌نظیری اقدام به تقطیع فیلم مصوبه پاداش اعضای حقوقی هئیت مدیره در این مجمع کرد.

این رسانه‌ها با سانسور تاکید صورت گرفته در این مجمع که ریالی از این پاداش به جیب نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره نمی‌رود و این مبلغ به حساب تاپیکو، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، هلدینگ اهداف، شرکت تابان فردا و سهام عدالت واریز می‌شود، اینطور وانمود کرد که این پاداش یک و نیم میلیاردی به خود اعضای حقیقی تعلق می‌گیرد.

