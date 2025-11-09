دو نوشیدنی بر طرف کننده سوزش دل

سوزش سر دل چیست؟

سوزش سر دل احساس سوزش در قفسه سینه است که در اثر حرکت اسید معده به سمت گلو (ریفلاکس اسید) ایجاد می‌شود. اگر سوزش سر دل اغلب اتفاق بیفتد، می‌تواند به وضعیتی به نام بیماری رفلاکس معده به مری (GERD) تبدیل شود. در این مطلب نگاهی کرده‌ایم به دو داروی طبیعی که سوزش سر دل را فوری تسکین می‌دهند.

آب ساده

به گفته دکتر ستی، یک نوشیدنی ساده می‌تواند سوزش معده را برطرف کند. او می‌گوید: اگر همین الان با آن احساس سوزش در قفسه سینه خود مواجه هستید، یک نوشیدنی وجود دارد که می‌تواند فورا شما را تسکین دهد. نوشیدنی مورد نظر آب ساده است. اما آب چگونه به تسکین سوزش معده کمک می‌کند؟ به گفته این متخصص، اسید معده شما خیلی غلیظ است و به چیزی نیاز دارید که آن را سریع رقیق کند. آب برای این کار موثر است زیرا اسید معده را رقیق می‌کند و می‌تواند فورا احساس سوزش را تسکین دهد. این ساده‌ترین راه حل است، اما اکثر مردم ابتدا به سراغ آنتی اسیدها می‌روند. یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ نشان داد که نوشیدن آب الکترولیز شده قلیایی می‌تواند به رفلاکس اسید کمک کند. با این حال، به گفته دکتر ستی، آب ساده نیز می‌تواند به خوبی سوزش سر دل را بر طرف کند.