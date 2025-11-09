دو نوشیدنی بر طرف کننده سوزش دل
سوزش سر دل یک مشکل گوارشی رایج است که میلیونها نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار میدهد. این احساس سوزش ناراحتکننده در قفسه سینه میتواند زندگی روزمره را تحت تأثیر قرار دهد. اما راه حلهای سریع و طبیعی برای آن وجود دارد.
دکتر سوراب ستی، متخصص گوارش از کالیفرنیا، دو نوشیدنی ساده را پیشنهاد میکند که میتوانند به تسکین فوری سوزش سر دل کمک کنند. اما ابتدا بهتر است با تعریف سوزش سر دل آشنا شویم.
سوزش سر دل چیست؟
سوزش سر دل احساس سوزش در قفسه سینه است که در اثر حرکت اسید معده به سمت گلو (ریفلاکس اسید) ایجاد میشود. اگر سوزش سر دل اغلب اتفاق بیفتد، میتواند به وضعیتی به نام بیماری رفلاکس معده به مری (GERD) تبدیل شود. در این مطلب نگاهی کردهایم به دو داروی طبیعی که سوزش سر دل را فوری تسکین میدهند.
آب ساده
به گفته دکتر ستی، یک نوشیدنی ساده میتواند سوزش معده را برطرف کند. او میگوید: اگر همین الان با آن احساس سوزش در قفسه سینه خود مواجه هستید، یک نوشیدنی وجود دارد که میتواند فورا شما را تسکین دهد. نوشیدنی مورد نظر آب ساده است. اما آب چگونه به تسکین سوزش معده کمک میکند؟ به گفته این متخصص، اسید معده شما خیلی غلیظ است و به چیزی نیاز دارید که آن را سریع رقیق کند. آب برای این کار موثر است زیرا اسید معده را رقیق میکند و میتواند فورا احساس سوزش را تسکین دهد. این سادهترین راه حل است، اما اکثر مردم ابتدا به سراغ آنتی اسیدها میروند. یک مطالعه در سال ۲۰۱۹ نشان داد که نوشیدن آب الکترولیز شده قلیایی میتواند به رفلاکس اسید کمک کند. با این حال، به گفته دکتر ستی، آب ساده نیز میتواند به خوبی سوزش سر دل را بر طرف کند.
چای زنجبیل
دومین نوشیدنی که میتواند به سوزش سر دل کمک کند، چای زنجبیل است. این پزشک میگوید: اگر چیزی آرامشبخشتر میخواهید، چای زنجبیل را امتحان کنید. او میافزاید: زنجبیل به طور طبیعی سیستم گوارش شما را تسکین میدهد و میتواند به کاهش التهاب ناشی از سوزش سر دل کمک کند. زنجبیل سرشار از مواد شیمیایی و آنتیاکسیدانهایی مانند ترکیبات فنلی است. طبق مطالعهای که در سال ۲۰۲۳ در مجله «نوتیرینتز» منتشر شد، این ترکیبات با فواید سلامتی متعددی از جمله کاهش التهاب مرتبط با رفلاکس اسید ارتباط دارند.
طرز تهیه چای زنجبیل:
ریشه زنجبیل تازه را پوست بگیرید و برش دهید، آب را در کتری بجوشانید، برشهای زنجبیل را به آب جوش اضافه کنید، بگذارید ۱۰ تا ۱۵ دقیقه بجوشد، از روی حرارت بردارید و بگذارید ۵ دقیقه دیگر دم بکشد، زنجبیل را صاف کنید و چای را گرم بنوشید.