پوست پرتقال را دور نیندازید

منبعی غنی از فیبر و پلی‌فنول

به گفته‌ی پژوهشگران، پوست پرتقال سرشار از پکتین، نوعی فیبر محلول است که با جذب آب در دستگاه گوارش به تنظیم حرکات روده کمک می‌کند. این فیبر همچنین با کاهش کلسترول، تثبیت قند خون و پیشگیری از فشار خون بالا نقش مهمی در سلامت قلب دارد.

تغذیه میکروبیوم روده

ترکیبات پلی‌فنولی موجود در پوست پرتقال رشد باکتری‌های مفید را افزایش داده و از رشد باکتری‌های مضر جلوگیری می‌کنند. این ترکیبات به تقویت دیواره‌ی روده و پیشگیری از التهاب نیز کمک می‌کنند. در واقع، پوست پرتقال به‌عنوان یک پیش‌بیوتیک طبیعی عمل می‌کند.