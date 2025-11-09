خبرگزاری کار ایران
پوست پرتقال را دور نیندازید
پوست پرتقال فقط زباله‌ی آشپزخانه نیست؛ منبعی طبیعی از فیبر، پلی‌فنول و آنتی‌اکسیدان است که می‌تواند تعادل روده و ایمنی بدن را تقویت کند. شاید وقت آن رسیده باشد این بخش ارزشمند را دوباره به سفره‌ی غذایی‌مان بازگردانیم.

تا به حال فکر کرده‌اید بخش سالم‌تر پرتقال، همان قسمتی است که همیشه دور می‌ریزیم؟ پژوهش تازه‌ای در مجله Human Nutrition & Metabolism نشان می‌دهد پوست پرتقال منبعی غنی از فیبر و ترکیبات آنتی‌اکسیدانی است که می‌تواند سلامت روده را بهبود دهد.

منبعی غنی از فیبر و پلی‌فنول

به گفته‌ی پژوهشگران، پوست پرتقال سرشار از پکتین، نوعی فیبر محلول است که با جذب آب در دستگاه گوارش به تنظیم حرکات روده کمک می‌کند. این فیبر همچنین با کاهش کلسترول، تثبیت قند خون و پیشگیری از فشار خون بالا نقش مهمی در سلامت قلب دارد.

تغذیه میکروبیوم روده

ترکیبات پلی‌فنولی موجود در پوست پرتقال رشد باکتری‌های مفید را افزایش داده و از رشد باکتری‌های مضر جلوگیری می‌کنند. این ترکیبات به تقویت دیواره‌ی روده و پیشگیری از التهاب نیز کمک می‌کنند. در واقع، پوست پرتقال به‌عنوان یک پیش‌بیوتیک طبیعی عمل می‌کند.

پوست پرتقال را دور نیندازید

نگرانی درباره‌ی باقیمانده‌ی سموم

کارشناسان هشدار می‌دهند که پرتقال‌های غیرارگانیک ممکن است حاوی سموم دفع آفات باشند. مطالعات نشان داده‌اند بسیاری از نمونه‌ها دارای ردپای سموم هستند. برای کاهش خطر، از پرتقال ارگانیک استفاده کنید و آن را با آب سرد و برس بشویید. شست‌وشو با ترکیب آب و سرکه نیز می‌تواند باکتری‌ها و مواد شیمیایی را کاهش دهد.

راه‌های ساده مصرف پوست پرتقال

می‌توانید از پوست پرتقال در تهیه‌ی کیک، نوشیدنی، سالاد یا حتی چای استفاده کنید. رنده‌ی پوست تازه یا خشک‌شده، طعم و عطر دلپذیری دارد و در عین حال به سلامت روده و کاهش التهاب کمک می‌کند.

 

