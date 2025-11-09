پاسخ کوتاه و علمی این است: شکرک زدن نشانه طبیعی بودن عسل است. این اتفاق به دلیل ساختار طبیعی قندهای موجود در عسل رخ می‌دهد و نه‌تنها مضر نیست، بلکه نشان می‌دهد عسل خام و دست‌نخورده است و بدون حرارت بالا بسته‌بندی شده.

در این مطلب به صورت کامل و قابل استناد، علت شکرک زدن عسل، راه‌های نگهداری صحیح و نکات مهم تشخیص عسل طبیعی را بررسی می‌کنیم.

شکرک زدن عسل چیست؟

شکرک زدن زمانی اتفاق می‌افتد که گلوکز طبیعی موجود در عسل شروع به بلوری شدن کند. این بلورها ممکن است ریز، درشت، نرم یا سخت باشند و رنگ آن‌ها نیز بسته به نوع گل و میزان مواد معدنی تغییر کند.