با شروع پاییز، خرمالوهای خوش‌ رنگ به ویترین میوه‌فروشی‌ها می‌آیند، اما متخصصان هشدار می‌دهند که خوردن زیاد خرمالو، مخصوصاً با معده خالی، ممکن است باعث تشکیل توده‌های سخت و چسبناک در معده و روده شود که گاهی فقط با جراحی درمان می‌شوند.

علت این مشکل، تانن و فیبر چسبنده موجود در خرمالو است که با اسید معده واکنش داده و باعث انسداد می‌شود.

پس اگر عاشق خرمالو هستید، اعتدال را فراموش نکنید تا لذت پاییزی به دردسر تبدیل نشود!

انتهای پیام/