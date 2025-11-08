خرمالو؛ میوهای شیرین اما پرخطر
با شروع پاییز، خرمالوهای خوش رنگ به ویترین میوهفروشیها میآیند، اما متخصصان هشدار میدهند که خوردن زیاد خرمالو، مخصوصاً با معده خالی، ممکن است باعث تشکیل تودههای سخت و چسبناک در معده و روده شود که گاهی فقط با جراحی درمان میشوند.
علت این مشکل، تانن و فیبر چسبنده موجود در خرمالو است که با اسید معده واکنش داده و باعث انسداد میشود.
پس اگر عاشق خرمالو هستید، اعتدال را فراموش نکنید تا لذت پاییزی به دردسر تبدیل نشود!