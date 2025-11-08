ما محدودیتی در تعداد موشک‌ها نداریم و با توجه به موجودی فعلی، اگر بخواهیم، می‌توانیم هر هفته یک شهر موشکی افتتاح کنیم و این روند تا دو سال ادامه یابد. این ظرفیت شامل انواع موشک‌ها با بردهای مختلف است و تاکنون هیچ کدام از این شهرها آسیب ندیده‌اند.»

این سخنان فرمانده پیشین کل سپاه، سرلشکر عزیز جعفری، در حالی بیان می‌شود که دشمن و رسانه‌های وابسته به آن بارها ادعا کرده‌اند در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهرهای موشکی ایران را هدف قرار داده‌اند.

اما نیروهای مسلح ایران در عملیات «وعده صادق ۳» طی ۲۲ موج حمله بیش از ۲۶ هدف راهبردی ارتش اسرائیل را مورد هدف قرار دادند. مهم‌ترین توان جمهوری اسلامی در پاسخ به دشمن، استفاده از موشک‌های بالستیک دوربرد و نقطه‌زن بود که توانست طیف گسترده‌ای از اهداف نظامی در سرزمین‌های اشغالی را منهدم کند.

ایده ساخت شهرهای موشکی ایران

نیروی هوافضای سپاه که نقش محوری در حملات موشکی ایران به سرزمین‌های اشغالی دارد، طرح‌ها و ایده‌های متعددی در حوزه موشکی دنبال می‌کند، یکی از این ایده‌ها «شهرهای موشکی» است که نخستینِ آن، در مهرماه ۱۳۹۴ در عمق ۵۰۰ متری زمین رونمایی شده بود.

ناصر کاوه، همرزم شهید حاجی‌زاده می‌گوید: «سردار حاجی‌زاده اولین کسی بود که در جمهوری اسلامی استارت شهر‌های موشکی را زد و بنیان‌گذار آن بود.

او با چند جوان کار را آغاز کرد؛ ابتدا تونل و زاغه ساختند و سپس کم‌کم شهر‌ها شکل گرفتند، آن هم با وسایل اولیه و بودجه‌ای بسیار محدود.»

سپاه پاسداران پس از اجرای عملیات‌های وعده صادق ۱ و ۲ نیز همچنان عزم خود را برای تقویت توان دفاعی کشور حفظ کرد و در این مسیر اقدامات مؤثری به انجام رساند

۲ شهر جدید موشکی ایران پس از وعده صادق ۱ و ۲

۲۱ دی‌ماه سال ۱۴۰۳ بود که یکی از شهرهای جدید موشکی سپاه رونمایی شد که در آن چهار نوع موشک یعنی «عماد» با برد ۱۷۰۰ کیلومتر، «قدر H» با برد ۱۶۵۰ کیلومتر، «قدر F» با برد ۱۹۵۰ کیلومتر و «قیام» با بردی حدود ۸۰۰ کیلومتر استقرار دارند تا در مواقع لزوم و در پاسخ به تعرض دشمن مورد استفاده قرار بگیرد.

به گفته فرمانده فقید کل سپاه سرلشکر سلامی؛ «دشمن تصور می‌کرد قدرت تولید ما منقطع شده است اما نرخ رشد قدرت موشکی ما به‌روز است.»در ۵ فروردین سال ۱۴۰۴ نیز جدیدترین شهر موشکی سپاه پاسداران رونمایی شد که بنابر اطلاعات منتشر شده، موشک‌های «خیبرشکن» با برد ۱۴۵۰ کیلومتر، «حاج‌قاسم» با برد ۱۴۰۰ کیلومتر، «قدر H» با برد ۱۶۵۰ کیلومتر، «سجیل» با برد ۲ هزار کیلومتر، «عماد» با برد ۱۷۰۰ کیلومتر و کروز «پاوه» با برد ۱۶۵۰ کیلومتر در آن مستقر هستند. هر یک از این موشک‌ها توانایی نابودکردن بخش‌هایی مهم از سرزمین‌های اشغالی را دارند که در جریان عملیات «وعده صادق ۳»، قابلیت‌های آن‌ها به‌طور کامل به اثبات رسید.

رونمایی از ۲ موشک ارتقایافته در شهر موشکی پس از «وعده صادق ۳»

اخیراً نیز دو موشک ارتقایافته‌ عماد و قدر نیروی هوافضای سپاه در یکی از شهرهای زیرزمینی موشکی رونمایی شد. موشک بالستیک نقطه‌زن قدر به تجهیزات ضدجنگ الکترونیک مجهز و موشک عماد نیز ارتقایافته و کاملاً عملیاتی است.

افزایش قابلیت بقا و امنیت تسلیحاتی: پایگاه‌های زیرزمینی موشکی، موشک‌ها و تجهیزات نظامی را در برابر حملات هوایی و شناسایی دشمن محافظت کرده و امکان شلیک از مناطق غیرمنتظره را فراهم می‌کنند.

تقویت توان بازدارندگی و پاسخگویی سریع: استقرار موشک‌ها در این شهرها، توان پاسخ سریع و حملات متقابل ایران را افزایش داده و نقش بازدارنده دارد.

افزایش انعطاف‌پذیری دفاعی: امکان جابجایی ایمن موشک‌ها، اجرای تاکتیک‌های فریب و شلیک از زوایای مختلف، سناریوهای دفاعی و تهاجمی متنوعی ایجاد می‌کند.

ذخیره‌سازی و نگهداری طولانی‌مدت: کنترل دما و رطوبت در زیرزمین، محافظت موشک‌ها در برابر آسیب‌های محیطی و حملات دشمن را تضمین کرده و عمر مفید و آمادگی رزمی آنها را افزایش می‌دهد.

بمب‌های سنگرشکن دشمن قادر به نفوذ به شهرهای زیرزمینی نیستند

یکی از تهدیداتی که دشمن نسبت به شهرهای زیرزمینی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌کند این است که می‌توانند با استفاده از بمب‌ها یا موشک‌های سنگرشکن به این شهرها حمله کرده و آن‌ها را نابود کنند.اما به گفته کارشناسان حوزه مهندسی رزمی، این شهرها به گونه‌ای طراحی و ساخته شده‌اند که بمب‌های سنگرشکن دشمنان قادر به نفوذ به آن‌ها نیستند.رئیس سازمان پدافند غیرعامل سردار غلامرضا جلالی نیز معتقد است که «شهر‌های موشکی نماد موفق پدافند غیرعامل هستند.»

احداث پایگاه‌های زیرزمینی منحصر به حوزه نظامی نیست

البته احداث پایگاه‌های زیرزمینی فقط به حوزه نظامی منحصر نخواهد بود بلکه در حوزه موضوعات راهبردی مانند تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای نیز در دست اجرا قرار دارد.کارشناسان نیز بر این باورند که احداث پایگاه‌های زیرزمینی در نیروهای مسلح ایران یک استراتژی کلیدی و اساسی است که قرار است در تمام حوزه‌ها گسترش یابد.

شهر‌های موشکی سپاه نقش حیاتی در تقویت توان بازدارندگی و دفاعی کشور ایفا می‌کنند. این پایگاه‌های زیرزمینی که در نقاط مختلف کشور مستقر هستند، امکان استقرار، آماده‌سازی و پرتاب سریع انواع موشک‌های دقیق و دوربرد را فراهم می‌آورند و توان دفاعی ایران را به شکل قابل توجهی ارتقا می‌دهند.

