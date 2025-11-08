۸ نوامبر روز جهانی رادیولوژی است

چرا ۸ نوامبر؟

در تاریخ ۸ نوامبر ۱۸۹۵، ویلهلم کنراد رونتگن دانشمند آلمانی، برای نخستین بار اشعه ایکس را کشف کرد و تصویری از دست همسرش تهیه نمود. این کشف، نقطه عطفی در تاریخ پزشکی بود و امکان مشاهده درون بدن انسان بدون جراحی را فراهم کرد.

از سال ۲۰۱۲، این روز به عنوان روز جهانی رادیولوژی (IDoR) توسط انجمن‌های معتبر رادیولوژی اروپا، آمریکای شمالی و کالج رادیولوژی آمریکا نام‌گذاری شد تا اهمیت این رشته در مراقبت‌های بهداشتی مدرن برجسته شود.

رادیولوژی چیست و چرا مهم است؟

رادیولوژی شاخه‌ای از پزشکی است که با استفاده از فناوری‌های تصویربرداری مانند:

اشعه ایکس (X-ray)

سی‌تی‌اسکن (CT)

ام‌آر‌آی (MRI)

سونوگرافی

رادیولوژی مداخله‌ای

به پزشکان کمک می‌کند تا تشخیص دقیق‌تری از بیماری‌ها داشته باشند، درمان‌های هدفمندتری ارائه دهند و از جراحی‌های غیرضروری جلوگیری کنند.

نقش پرتونگاران و رادیولوژیست‌ها

پرتونگاران یا تکنولوژیست‌های تصویربرداری، متخصصانی هستند که با دقت و مهارت بالا، تصاویر پزشکی را تهیه می‌کنند. آنها نه‌تنها با دستگاه‌ها کار می‌کنند، بلکه با بیماران ارتباط انسانی برقرار کرده، آرامش‌بخش فرآیندهای تشخیصی هستند.

رادیولوژیست‌ها نیز پزشکانی هستند که این تصاویر را تحلیل کرده و نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌های درمانی دارند.

رادیولوژی در ایران

در ایران، نخستین دستگاه اشعه ایکس توسط پروفسور حسابی در سال ۱۳۰۹ معرفی شد. امروزه مراکز تصویربرداری پیشرفته در سراسر کشور فعال‌اند و رادیولوژی مداخله‌ای نیز در حال گسترش است، به‌ویژه در استان‌هایی مانند مازندران.

