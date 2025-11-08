خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار و یورو امروز شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴ + جدول
کد خبر : 1710765
لینک کوتاه کپی شد.

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز شنبه ۱۷ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:شنبه ۱۷ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

726,785

دلار (بازار آزاد)

1,076,500

یورو (صرافی بانک ملی)

834,516

یورو (بازار آزاد)

1,243,900

درهم امارات

293,780

پوند انگلیس

1,412,600

لیر ترکیه

25,600

فرانک سوئیس

1,334,600

یوان چین

151,500

ین ژاپن

702,710

وون کره جنوبی

747

دلار کانادا

765,200

دلار استرالیا

702,500

دلار نیوزیلند

610,800

دلار سنگاپور

827,100

روپیه هند

12,180

روپیه پاکستان

3,834

دینار عراق

840

پوند سوریه

97

افغانی

16,290

کرون دانمارک

166,500

کرون سوئد

113,200

کرون نروژ

106,100

ریال عربستان

287,910

ریال قطر

307,000

ریال عمان

2,801,600

دینار کویت

3,517,900

دینار بحرین

2,861,000

رینگیت مالزی

258,000

بات تایلند

33,330

دلار هنگ کنگ

138,700

روبل روسیه

13,390

منات آذربایجان

634,300

درام ارمنستان

3,030

لاری گرجستان

398,900

سوم قرقیزستان

12,330

سامانی تاجیکستان

117,300

منات ترکمنستان

308,000
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ