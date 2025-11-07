خبرگزاری کار ایران
«دنیای مخفی آریتی» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«زیر سی و یک سال» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«بازی سیاست» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«ناسازگار» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«مامور بازی» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«نقطه انفجار» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«هیولای دریا» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«زنده باد زندگی» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

«خدای جنگ» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«دوئل» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«بد سرپرست» ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه دو

«نبرد نهایی» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«سرگرد گروم: دکتر طاعون» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«پسران نیکل» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«ویلایی ها» ساعت ۲۳:۱۰ از شبکه دو

