قیمت سکه و طلا امروز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز جمعه ۱۶ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: جمعه ۱۶ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
105,019,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
103,618,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
140,023,000
|
طلای دست دوم
|
103,618,310
|
آبشده کمتر از کیلو
|
454,990,000
|
مثقال طلا
|
454,920,000
|
انس طلا
|
3,985.97
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,115,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,045,500,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
581,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
336,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
164,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,044,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
520,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
265,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
94,700,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
25,150,000
|
حباب نیم سکه
|
71,460,000
|
حباب ربع سکه
|
81,210,000
|
حباب سکه گرمی
|
38,660,000