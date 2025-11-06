خبرگزاری کار ایران
۶ نوامبر روز جهانی ساکسیفون است
۶ نوامبر، روز جهانی ساکسیفون است؛ روزی برای گرامیداشت نوای گرم و اغواگر سازی که مرزهای موسیقی کلاسیک، جاز و پاپ را درنوردیده و به نماد احساس و آزادی بدل شده است. این روز به افتخار تولد مخترع آن، آدولف ساکس، جشن گرفته می‌شود.

خاستگاه روز ساکسیفون

روز ساکسیفون در ۶ نوامبر، مصادف با زادروز آنتوان-ژوزف (آدولف) ساکس، نوازنده و مخترع بلژیکی، نام‌گذاری شده است. او در سال ۱۸۴۱ این ساز را طراحی کرد و در سال ۱۸۴۶ آن را به ثبت رساند. هدف او ساخت سازی بود که پل ارتباطی میان سازهای بادی چوبی و برنجی باشد.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد ساکسیفون

جنس بدنه: از فلز (معمولاً برنج)، اما با قمیشی مشابه کلارینت

مکانیزم صدا: با کلیدهایی که سوراخ‌ها را باز و بسته می‌کنند

تنوع صدا: از صدای زیر و شفاف ساکسیفون سوپرانو تا صدای بم و پرطنین ساکسیفون باریتون

احساس‌برانگیز: صدای آن اغلب با احساسات عمیق، شور، و گاه غم همراه است

نقش ساکسیفون در موسیقی جهان

ساکسیفون در ابتدا برای موسیقی نظامی طراحی شد، اما به‌سرعت راه خود را به موسیقی جاز، بلوز، راک و حتی موسیقی کلاسیک باز کرد. نوازندگانی چون جان کولترین، چارلی پارکر و کنی جی با این ساز، مرزهای موسیقی را جابه‌جا کردند.

