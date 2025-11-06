خبرگزاری کار ایران
خوراکی‌هایی که در صورت مصرف نادرست می‌توانند خطرناک باشند

خوراکی‌هایی که در صورت مصرف نادرست می‌توانند خطرناک باشند
تغذیه سالم همیشه نقش کلیدی در سلامت دارد، اما برخی مواد خوراکی در صورت مصرف نادرست ممکن است آسیب‌زا باشند.

توت‌فرنگی: به گفته محققان، بیشترین میزان آلودگی به آفت‌کش‌ها را در بین میوه‌ها دارد؛ برخی نمونه‌ها به ۲۲ نوع آفت‌کش آلوده بوده‌اند.

سیب‌زمینی: محصولات غیر ارگانیک آن ممکن است حاوی سموم زیادی باشند. نوع سبز آن حاوی سولانین است که با پختن هم از بین نمی‌رود و بسیار سمی است.

کرفس: برخلاف تصور رایج، درصد بالایی از ترکیبات آن می‌تواند آفت‌کش باشد، نه فقط آب.

گیلاس: دانه گیلاس حاوی ترکیبی است که در بدن به سیانور تبدیل می‌شود و مصرف آن به‌شدت خطرناک است.

جوز هندی: این ادویه پرمصرف حاوی میریستیسین است که در دوز بالا می‌تواند موجب توهم و تشنج شود.

منبع خبرگزاری دانشجو
