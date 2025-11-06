خوراکیهایی که در صورت مصرف نادرست میتوانند خطرناک باشند
تغذیه سالم همیشه نقش کلیدی در سلامت دارد، اما برخی مواد خوراکی در صورت مصرف نادرست ممکن است آسیبزا باشند.
توتفرنگی: به گفته محققان، بیشترین میزان آلودگی به آفتکشها را در بین میوهها دارد؛ برخی نمونهها به ۲۲ نوع آفتکش آلوده بودهاند.
سیبزمینی: محصولات غیر ارگانیک آن ممکن است حاوی سموم زیادی باشند. نوع سبز آن حاوی سولانین است که با پختن هم از بین نمیرود و بسیار سمی است.
کرفس: برخلاف تصور رایج، درصد بالایی از ترکیبات آن میتواند آفتکش باشد، نه فقط آب.
گیلاس: دانه گیلاس حاوی ترکیبی است که در بدن به سیانور تبدیل میشود و مصرف آن بهشدت خطرناک است.
جوز هندی: این ادویه پرمصرف حاوی میریستیسین است که در دوز بالا میتواند موجب توهم و تشنج شود.