سامسونگ با سه تبلیغ برای گلکسی S25 اج، آیفون ایر اپل را به سخره گرفت + فیلم

در اولین تبلیغ، سامسونگ به تک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی آیفون ایر که با عنوان «گوشی باریک دیگر» معرفی شده، طعنه می‌زند. در مقابل، گلکسی S25 اج با دوربین فوق‌عریض خود معرفی می‌شود که توانایی ثبت تصاویر بازتر را دارد. این مقایسه به‌طور مستقیم برتری دوربین سامسونگ را برجسته می‌کند.

تبلیغ دوم کیفیت تصاویر دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی S25 اج را با آیفون ایر مقایسه کرده و وضوح و قابلیت زوم بالاتر آن را نشان می‌دهد. تبلیغ سوم نیز توانایی S25 اج در ایجاد افکت‌های اسلوموشن پس از ضبط ویدیو را نمایش می‌دهد. پیام مشترک این سه تبلیغ تأکید بر برتری S25 اج است.

منبع دیجیاتو

