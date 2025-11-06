خبرگزاری کار ایران
سامسونگ با سه تبلیغ برای گلکسی S25 اج، آیفون ایر اپل را به سخره گرفت + فیلم

سامسونگ با سه تبلیغ برای گلکسی S25 اج، آیفون ایر اپل را به سخره گرفت + فیلم
سامسونگ سه ویدیوی تبلیغاتی منتشر کرده که در آنها آیفون ایر را دست می‌اندازد و آن را با گلکسی S25 اج مقایسه می‌کند. این تبلیغات در حالی منتشر شده‌اند که گزارش‌هایی از فروش کمتر از انتظار S25 اج و احتمال عدم عرضه S26 اج در سال آینده مطرح شده است. بااین‌حال سامسونگ همچنان به سنت طعنه‌زدن به اپل ادامه می‌دهد.

در اولین تبلیغ، سامسونگ به تک دوربین ۴۸ مگاپیکسلی آیفون ایر که با عنوان «گوشی باریک دیگر» معرفی شده، طعنه می‌زند. در مقابل، گلکسی S25 اج با دوربین فوق‌عریض خود معرفی می‌شود که توانایی ثبت تصاویر بازتر را دارد. این مقایسه به‌طور مستقیم برتری دوربین سامسونگ را برجسته می‌کند.

تبلیغ دوم کیفیت تصاویر دوربین ۲۰۰ مگاپیکسلی S25 اج را با آیفون ایر مقایسه کرده و وضوح و قابلیت زوم بالاتر آن را نشان می‌دهد. تبلیغ سوم نیز توانایی S25 اج در ایجاد افکت‌های اسلوموشن پس از ضبط ویدیو را نمایش می‌دهد. پیام مشترک این سه تبلیغ تأکید بر برتری S25 اج است.

