قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۱۵ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
105,097,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
103,696,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
140,128,000
|
طلای دست دوم
|
103,686,300
|
آبشده کمتر از کیلو
|
455,220,000
|
مثقال طلا
|
455,090,000
|
انس طلا
|
3,984.59
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,115,600,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,045,500,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
582,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
336,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
164,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,044,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
520,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
265,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
99,440,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
29,790,000
|
حباب نیم سکه
|
74,460,000
|
حباب ربع سکه
|
80,450,000
|
حباب سکه گرمی
|
39,770,000