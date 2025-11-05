خبرگزاری کار ایران
نشست توسعه کارآفرینی محله‌محور در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

نشست توسعه کارآفرینی محله‌محور در دانشگاه تهران برگزار می‌شود
نشست تخصصی «توسعه کارآفرینی محله‌محور: تجربه ایران» با سخنرانی علی آقامحمدی، رئیس ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور محلات کم‌برخوردار، در روز ۱۹ آبان ۱۴۰۴ در دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ معاونت علمی دانشکده کارآفرینی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، نشست تخصصی «توسعه کارآفرینی محله‌محور: تجربه ایران» را با محوریت بررسی راهکارهای تقویت زیست‌بوم‌های محلی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد برگزار می‌کند.در این رویداد که ساعت ۸ تا ۱۰ صبح روز جمعه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در آمفی‌تئاتر دانشکده کارآفرینی برگزار خواهد شد، علی آقامحمدی، رئیس ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور محله‌های کم‌برخوردار کشور، به‌عنوان سخنران اصلی، به تبیین ابعاد مختلف توسعه پایدار محله‌ای و نقش دانشگاه در تحقق عدالت اجتماعی از مسیر کارآفرینی خواهد پرداخت.از دیگر بخش‌های این نشست، مراسم افتتاحیه مطالعه طولی پویایی‌های کارآفرینانه ایران است که با حضور استادان، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه توسعه محلی برگزار می‌شود.همچنین در حاشیه این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و باشگاه تولید ایران به امضا می‌رسد. این تفاهم‌نامه با هدف گسترش آموزش‌های مهارتی، ایجاد شبکه‌های حمایتی و توسعه کسب‌وکارهای محلی و خانگی در مناطق کم‌برخوردار کشور تنظیم شده است.این نشست گامی در مسیر تحقق اقتصاد مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در ایجاد اشتغال پایدار به‌شمار می‌رود و می‌تواند الگویی برای توسعه متوازن شهری در سایر نقاط کشور باشد.

