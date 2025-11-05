به گزارش ایلنا به نقل از گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ معاونت علمی دانشکده کارآفرینی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران، نشست تخصصی «توسعه کارآفرینی محله‌محور: تجربه ایران» را با محوریت بررسی راهکارهای تقویت زیست‌بوم‌های محلی و حمایت از کسب‌وکارهای خرد برگزار می‌کند.در این رویداد که ساعت ۸ تا ۱۰ صبح روز جمعه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۴ در آمفی‌تئاتر دانشکده کارآفرینی برگزار خواهد شد، علی آقامحمدی، رئیس ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور محله‌های کم‌برخوردار کشور، به‌عنوان سخنران اصلی، به تبیین ابعاد مختلف توسعه پایدار محله‌ای و نقش دانشگاه در تحقق عدالت اجتماعی از مسیر کارآفرینی خواهد پرداخت.از دیگر بخش‌های این نشست، مراسم افتتاحیه مطالعه طولی پویایی‌های کارآفرینانه ایران است که با حضور استادان، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان حوزه توسعه محلی برگزار می‌شود.همچنین در حاشیه این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد توانمندسازی و تحول اجتماع‌محور، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و باشگاه تولید ایران به امضا می‌رسد. این تفاهم‌نامه با هدف گسترش آموزش‌های مهارتی، ایجاد شبکه‌های حمایتی و توسعه کسب‌وکارهای محلی و خانگی در مناطق کم‌برخوردار کشور تنظیم شده است.این نشست گامی در مسیر تحقق اقتصاد مردمی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی در ایجاد اشتغال پایدار به‌شمار می‌رود و می‌تواند الگویی برای توسعه متوازن شهری در سایر نقاط کشور باشد.

