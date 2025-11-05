<ملیکا پارسادوست سکوتش را شکست: من شاکی پژمان جمشیدی هستم +عکس

در پی جنجال‌ها و مسائل مطرح شده اخیر، به‌ویژه پس از واکنش‌های خواهر پژمان جمشیدی (مامک جمشیدی)، ملیکا پارسادوست ، بازیگر جوان با انتشار پیامی شفاف در صفحه اینستاگرام خویش، ضمن تأیید هویت خود به‌عنوان شاکی پرونده، انگیزه‌های قانونی و احترام به حرمت انسان‌ها را تشریح کرد. او همچنین از مردم درخواست داشت از پیش‌داوری و قضاوت‌های عجولانه پرهیز کنند. با بالا گرفتن حواشی پست‌های جنجالی خواهر پژمان جمشیدی، ملیکا پارسادوست به روشنی و به‌صورت رسمی در بیانیه‌ای تأکید کرد که شاکی این ماجراست و همه مسائل را از طریق قانونی پیگیری می‌نماید. او در این پیام حمایت و اهمیت ویژه به «حفظ حرمت و امنیت افراد» و متوقف کردن انتشار غیرمجاز اطلاعات شخصی افراد را ضروری دانست.

<

پیام ملیکا پارسادوست خطاب به مردم

متن ملیکا پارسادوست به شرح زیر است:

سلام به همه‌ی مردم ایران،

می‌خوام یک نکته‌ی روشن و بی‌حاشیه با شما در میان بذارم: من دنبال نمایش یا سواستفاده نبودم و انتخاب راه‌های رسمی برای پیگیریِ موضوع هم به‌خاطر همینِ؛ کسی که دنبال شهرتِ زودگذر باشه، کارش را در بستری غیررسمی و با هیاهوی مجازی پیش می‌برد، نه از مسیر قانونی که مسئولیت‌پذیری می‌طلبه.

این مسئله صرفاً درباره‌ی من نیست — درباره‌ی حفظ حرمت و امنیت همه‌ی انسان‌هاست. انتشارِ بدون اجازه‌ی عکس‌ها و اطلاعات خصوصی، ضربه‌ای جدی به آبرو و زندگیِ آدم‌هاست و نباید با بی‌تفاوتی یا توجیه روبه‌رو بشه. از شما می‌خواهم: لطفاً دست از بازنشر و قضاوت‌های شتاب‌زده بردارید؛ سکوت یا قضاوت بی‌سند ممکنه به بی‌گناهان آسیب بزنه.

آرزو ندارم زندگیِ هیچ دختری یا زنی با تجربه‌‌های مشابه تهدید بشه؛ به همین دلیل تا آخرین حد از حقّ خودم دفاع می‌کنم — نه از سر انتقام، بلکه برای اینکه این نوع رفتارها به قاعده تبدیل نشن و دیگران هم مجبور به تحمل این وضعیت نباشن.

از خانواده و اطرافیانِ کسانی که در این ماجرا دخیل شدن هم انتظار دارم مسئولانه رفتار کنن: به‌جای ادامه‌ی تنش و دامن‌زدن به شایعه، به روندِ رسیدگی احترام بگذارید و در جهت اصلاحِ اشتباه قدم بردارید.

در پایان، خواهش می‌کنم با هم همدل باشیم و اجازه بدیم حقیقت و عدالت مسیرِ خود را طی کند. قضاوتِ عجولانه کمکی به هیچ‌کس نمی‌کنه؛ بیشتر از همه به انسان‌ها آسیب می‌زنه.

<

منبع رکنا

انتهای پیام/