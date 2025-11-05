ملیکا پارسادوست سکوتش را شکست: من شاکی پژمان جمشیدی هستم +عکس
پس از حواشی و اتهامات متقابل، بهویژه پس از پستهای خبری خواهر پژمان جمشیدی مامک جمشیدی، ملیکا پارسادوست، بازیگر جوان، با انتشار متنی شفاف در اینستاگرام، ضمن تأیید هویت خود بهعنوان شاکی، انگیزه و اهداف قانونی خود را تشریح کرد و از مردم خواست از قضاوتهای شتابزده خودداری کنند.
پیام ملیکا پارسادوست خطاب به مردم
متن ملیکا پارسادوست به شرح زیر است:
سلام به همهی مردم ایران،
میخوام یک نکتهی روشن و بیحاشیه با شما در میان بذارم: من دنبال نمایش یا سواستفاده نبودم و انتخاب راههای رسمی برای پیگیریِ موضوع هم بهخاطر همینِ؛ کسی که دنبال شهرتِ زودگذر باشه، کارش را در بستری غیررسمی و با هیاهوی مجازی پیش میبرد، نه از مسیر قانونی که مسئولیتپذیری میطلبه.
این مسئله صرفاً دربارهی من نیست — دربارهی حفظ حرمت و امنیت همهی انسانهاست. انتشارِ بدون اجازهی عکسها و اطلاعات خصوصی، ضربهای جدی به آبرو و زندگیِ آدمهاست و نباید با بیتفاوتی یا توجیه روبهرو بشه. از شما میخواهم: لطفاً دست از بازنشر و قضاوتهای شتابزده بردارید؛ سکوت یا قضاوت بیسند ممکنه به بیگناهان آسیب بزنه.
آرزو ندارم زندگیِ هیچ دختری یا زنی با تجربههای مشابه تهدید بشه؛ به همین دلیل تا آخرین حد از حقّ خودم دفاع میکنم — نه از سر انتقام، بلکه برای اینکه این نوع رفتارها به قاعده تبدیل نشن و دیگران هم مجبور به تحمل این وضعیت نباشن.
از خانواده و اطرافیانِ کسانی که در این ماجرا دخیل شدن هم انتظار دارم مسئولانه رفتار کنن: بهجای ادامهی تنش و دامنزدن به شایعه، به روندِ رسیدگی احترام بگذارید و در جهت اصلاحِ اشتباه قدم بردارید.
در پایان، خواهش میکنم با هم همدل باشیم و اجازه بدیم حقیقت و عدالت مسیرِ خود را طی کند. قضاوتِ عجولانه کمکی به هیچکس نمیکنه؛ بیشتر از همه به انسانها آسیب میزنه.
