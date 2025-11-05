روزانه چقدر باید قدم بزنیم تا آلزایمر به تاخیر بیفتد؟

پژوهشگران در این مطالعه دریافتند که فعالیت بدنی با کاهش سرعت افت عملکرد شناختی در سالمندانی که میزان بالایی از پروتئین آمیلوئید-بتا (مرتبط با بیماری آلزایمر) در مغزشان دارند، ارتباط دارد.

بر اساس یافته‌ها، در افرادی که روزانه تنها بین ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ قدم راه می‌رفتند، افت شناختی به‌طور میانگین سه سال به تأخیر افتاده بود. این عدد برای کسانی که روزانه بین ۵۰۰۰ تا ۷۵۰۰ قدم برمی‌داشتند، به هفت سال رسید.

در مقابل، افرادی که سبک زندگی کم‌تحرک داشتند، تجمع سریع‌تری از پروتئین تائو (پروتئین موثر در پایداری سلول‌های عصبی) در مغز خود نشان دادند و کاهش عملکرد شناختی و توانایی انجام فعالیت‌های روزمره در آن‌ها سریع‌تر رخ داد.