مصلحات انار چیست؟
مصلحات انار به موادی گفته میشود که طبع سرد این میوه را تعدیل کرده و هضم آن را آسانتر میکنند. انار میوهای سرد و خشک است و برای بسیاری از افراد، مخصوصاً سردمزاجها، مصرف آن بدون مصلح ممکن است باعث ضعف گوارش شود. در این مطلب بهترین مصلحات انار را طبق اصول طب سنتی معرفی میکنیم.
انار یکی از میوههای معجزهآسای پاییز است که در طب سنتی ایرانی نیز جایگاهی ویژه دارد. هرچند انار خواص فراوانی برای پاکسازی بدن و تقویت دستگاه گوارش دارد، اما طبع سرد و خشک آن ممکن است برای برخی افراد، بهخصوص کسانی که مزاج سرد دارند، مشکلساز شود. به همین دلیل توصیه میشود انار را همراه با مصلحات مخصوص مصرف کنید تا بدن دچار سردی، ضعف گوارش یا نفخ نشود.
در این مطلب به صورت کامل و طبقهبندیشده بهترین مصلحات انار شیرین، ملس و ترش را معرفی میکنیم.
مصلحات انار در طب سنتی
۱. گلپر؛ بهترین مصلح برای انار ترش
گلپر مهمترین و پراستفادهترین مصلح برای انواع انار، بهویژه انار ترش است.
خواص گلپر:
-
گرمکننده قوی
-
ضدنفخ و کمککننده به هضم
-
خنثیکننده سردی زیاد انار
مصرف انار همراه با مقدار کمی گلپر و نمک بهترین حالت برای افراد سردمزاج است.
۲. عسل؛ معادلسازی بهترین نوع سردی انار
عسل یک مصلح عالی برای انار شیرین و ملس محسوب میشود.
ویژگیها:
-
گرمی ملایم
-
تقویتکننده معده
-
جلوگیری از ضعف ناشی از سردی انار
میتوانید کمی عسل پس از مصرف انار میل کنید یا انار را با آب گرم و عسل ترکیب کنید.
۳. آب گرم یا دمنوشهای گرم
برای افرادی که مصرف انار باعث دلدرد یا سردی معده میشود، نوشیدن یک لیوان آب گرم، دمنوش نعناع یا دمنوش زنجبیل همراه یا بعد از خوردن انار بسیار مفید است.
این کار کمک میکند:
-
هضم راحتتر شود؛
-
سردی انار کاهش یابد؛
-
احساس ضعف و لرز ناشی از طبع سرد از بین برود.
۴. نمک؛ مصلح ساده اما بسیار مؤثر
نمک یکی از قدیمیترین مصلحات انار است، مخصوصاً برای انار ترش.
مزایا:
-
تقویتکننده هضم
-
کاهشدهنده سردی
-
مناسب افراد با طبع سرد
مصرف کمی نمک روی انار یا خوردن آن همراه با نمک، تعادل مزاج را بهتر برقرار میکند.
۵. زیره؛ مناسب برای معدههای ضعیف
اگر انار برای شما ایجاد:
-
سنگینی
-
نفخ
-
درد معده
میکند، ترکیب آن با مقدار بسیار کمی زیره سیاه میتواند بهترین انتخاب باشد.
مصلحات انواع انار
|
نوع انار
|
مصلحات پیشنهادی
|
انار ترش
|
گلپر، نمک، دمنوش زنجبیل
|
انار ملس
|
گلپر، عسل، آب گرم
|
انار شیرین
|
عسل، آب گرم، کمی نمک در صورت نیاز
جمعبندی
انار میوهای سرد و خشک است و برای جلوگیری از سردی معده یا ضعف گوارش بهتر است با مصلحات صحیح مصرف شود.
گلپر، نمک، عسل، زیره و نوشیدنیهای گرم بهترین مصلحات انار محسوب میشوند و انتخاب هر کدام بستگی به نوع انار و طبع بدن شما دارد.
با رعایت این نکات میتوانید از خواص انار بیشترین بهره را ببرید و هضم آن را برای بدن آسانتر کنید.