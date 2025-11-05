بافندگان هریس، با دستان هنرمند خود، نه تنها نقوشی زیبا بر قالی می‌آفرینند، بلکه با هر گره، حافظه جمعی و میراث فرهنگی خود را از گزند فراموشی و گذر زمان مصون می‌دارند. این بافندگان که بیشتر زنان هستند، در این سرزمین سردسیر و پرچالش، با عشقی وصف‌ناپذیر به کار خود ادامه می‌دهند و به ما یادآوری می‌کنند که اصالت و ریشه‌های فرهنگی، اموری نیستند که به سادگی از دست بروند.

اگر رفوگر با مهارت خود، آسیب‌دیدگی یک فرش را ترمیم می‌کند، بافنده هریس نیز نقشی مشابه، اما در مقیاسی وسیع‌تر ایفا می‌کند؛ او هویت فرهنگی ایرانی را از نابودی در دنیای ماشینی نجات می‌دهد. هر گره‌ای که با دستان پرتوان زنان هریس زده می‌شود، در واقع وصله‌ای است بر پیکر فرهنگ غنی ایران که می‌توان آن را با تلاش و پشتکار، همانند تار و پود فرش، رفو کرد، استحکام بخشید و برای نسل‌های آینده زنده و پابرجا نگه داشت.

منبع ایرنا

انتهای پیام/