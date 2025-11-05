خبرگزاری کار ایران
قیمت دلار و یورو امروز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ + جدول

قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارز‌ها امروز چهارشنبه ۱۴ آبان را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخ‌ها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیه‌ای متفاوت است.

بروزرسانی قیمت ارزها:چهارشنبه ۱۴ آبان

ارز

قیمت (ریال)

دلار (صرافی بانک ملی)

727,189

دلار (بازار آزاد)

1,079,900

یورو (صرافی بانک ملی)

838,523

یورو (بازار آزاد)

1,243,400

درهم امارات

294,660

پوند انگلیس

1,410,900

لیر ترکیه

25,700

فرانک سوئیس

1,337,100

یوان چین

151,700

ین ژاپن

705,260

وون کره جنوبی

747

دلار کانادا

768,300

دلار استرالیا

703,100

دلار نیوزیلند

612,500

دلار سنگاپور

828,600

روپیه هند

12,210

روپیه پاکستان

3,845

دینار عراق

842

پوند سوریه

97

افغانی

16,340

کرون دانمارک

166,500

کرون سوئد

113,200

کرون نروژ

106,100

ریال عربستان

288,800

ریال قطر

307,800

ریال عمان

2,810,000

دینار کویت

3,527,400

دینار بحرین

2,869,600

رینگیت مالزی

257,900

بات تایلند

33,210

دلار هنگ کنگ

139,100

روبل روسیه

13,520

منات آذربایجان

636,300

درام ارمنستان

2,830

لاری گرجستان

399,800

سوم قرقیزستان

12,370

سامانی تاجیکستان

117,600

منات ترکمنستان

308,000
انتهای پیام/
