آغاز فروش اقساطی محصولات کرمان موتور + جدول فروش

در این طرح، خودروهای KMC SR3، KMC X5 و KMC EAGLE با تحویل ۹۰ روزه و شرایط پرداخت اقساطی ۱۲ و ۲۴ ماهه عرضه می‌شود.

کرمان موتور طرح جدید فروش اقساطی آبان ۱۴۰۴ را آغاز کرد. در این طرح، خودروهای KMC SR3، KMC X5 و KMC EAGLE با تحویل ۹۰ روزه و شرایط پرداخت اقساطی ۱۲ و ۲۴ ماهه عرضه می‌شود.

بر اساس اعلام شرکت کرمان موتور خودروهای یادشده در دو بازه اقساطی ۱۲ و ۲۴ ماهه قابل خریداری هستند. قیمت و مبلغ پیش‌پرداخت هر یک از خودروها به شرح زیر اعلام شده است:

KMC SR3 با قیمت مصوب ۱,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت ۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

KMC EAGLE با قیمت مصوب ۱,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت ۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

KMC X5 با قیمت مصوب ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و پیش‌پرداخت ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت‌نام در این طرح از ۱۴ آبان ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و متقاضیان می‌توانند برای مشاهده جدول اقساط و تکمیل فرآیند ثبت‌نام، به وب‌سایت رسمی کرمان موتور به نشانی kermanmotor.com/sale/sale-list مراجعه کنند.

این طرح با هدف تسهیل شرایط خرید برای مشتریان و گسترش فروش محصولات داخلی در نیمه دوم سال اجرا می‌شود.

دول فروش به شرح زیر است

