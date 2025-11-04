موشهادر ایستگاه فضایی
در مأموریتی مهم یک فضاپیمای «شنژو-۲۱» (Shenzhou-21) با سه فضانورد و چهار موش زنده به سوی ایستگاه فضایی «تیانگونگ» پرتاب شد. این نخستین بار است که پستانداران زنده به ایستگاه فضایی چین فرستاده میشوند.
به گزارش رسانههای رسمی، این مأموریت از مرکز پرتاب «جیچوان» در صحرای گُبی به فضا رفت و تنها در مدت سه ساعت و نیم به ایستگاه فضایی متصل شد.
اعضای خدمه شامل فرمانده ژانگ لو، مهندس پرواز ژانگ هونگژانگ، و وو فی، ۳۲ ساله و جوانترین تایکانوت (فضانورد چینی) تا امروز هستند. آنان قرار است مأموریتی چندماهه را برای نگهداری، تعمیر و انجام آزمایشهای علمی در مدار انجام دهند.
در کنار این مأموریت انسانی، چهار موش زنده، دو نر و دو ماده، برای نخستین بار همراه خدمه به فضا اعزام شدند. هدف از این آزمایش، بررسی تأثیر بیوزنی، محیط بسته و فشار فضایی بر رفتار و فیزیولوژی پستانداران است. دانشمندان امیدوارند نتایج این پروژه، در طراحی سکونتگاهها و برنامههای غذایی برای آینده استفاده شود زیرا انسان اگر بخواهد در سیاره دیگری زندگی کند نیاز به جانوران و یک اکوسیستم مفید دارد؛ از این رو بررسی رفتار و تولیدمثل موشها در فضا میتواند سرنخهایی درباره امکان پرورش و بقای سایر موجودات زنده در محیطهای خارج از زمین نیز ارائه دهد!
در واقع، موشها در پژوهشهای زیستفضایی نقش حیاتی دارند، چون از نظر ساختار ژنتیکی و فیزیولوژیکی شباهت زیادی به انسان دارند.