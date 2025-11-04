خانه



سایر رسانه‌ها ۱۳ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۴:۴۸:۰۲

طعنه صداوسیما به ناطق نوری +فیلم

شبکه خبر در اقدامی غیرمعمول، قبل از خبر۱۴ امروز سه شنبه، سخنرانی ناطق نوری در مراسم ۱۳ آبان سال 72 علیه رابطه با آمریکا را پخش کرد. او در آن زمان رئیس مجلس بود.