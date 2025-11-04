طعنه صداوسیما به ناطق نوری +فیلم
شبکه خبر در اقدامی غیرمعمول، قبل از خبر۱۴ امروز سه شنبه، سخنرانی ناطق نوری در مراسم ۱۳ آبان سال 72 علیه رابطه با آمریکا را پخش کرد. او در آن زمان رئیس مجلس بود.
به نظر می رسد این اقدام ، واکنشی به علی اکبر ناطق نوری است که به تازگی از اشغال سفارت امریکا انتقاد کرده و گفته بود "اشتباه بزرگی بود. بسیاری از گرفتاری ها از همان نقطه آغاز شد".
ناطق نوری در سخنرانی سال 72 می گوید: " کسانی که حرف مذاکره با آمریکا را میزنند سادهاندیش هستند. سفارت آمریکا جاسوسخانه علیه انقلاب بود. چطور رویتان میشود بگویید با آمریکا رابطه برقرار کنیم؟ تا زمانی که ایران زمان شاه نشویم آمریکا ما را رها نمیکند".