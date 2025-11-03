خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۵ روش سریع برای استعلام چک صیادی

۵ روش سریع برای استعلام چک صیادی
کد خبر : 1708889
لینک کوتاه کپی شد.

راه‌های استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی از سوی بانک مرکزی اعلام شد. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی برای استعلام وضعیت اعتباری چک صیادی می‌توان از یکی از راه‌های زیر اقدام کرد.

بانک مرکزی روش‌های استعلام وضعیت اعتباری چک‌های صیادی را اعلام کرد. مشتریان شبکه بانکی می‌توانند با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چک به سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱ از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی صادرکننده مطلع شوند و در صورت نیاز، نسبت به رفع سوء اثر چک اقدام کنند.

۵ روش سریع برای استعلام چک صیادی

به منظور بهبود وضعیت وصول چک‌ها، کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در معاملات، قوانین جدیدی در رابطه چک‌های برگشتی اعمال شد.

یکی از قوانین ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است که بر این مبنا تمام چک‌ها الزام دارند که در سامانه صیاد (سامانه یکپارچه الکترونیکی چک) ثبت شوند. 

مجازات سنگین برای افرادی که چک های برگشتی دارند 

بر اساس قانون جدید، مجازات‌های سنگینی برای افرادی که چک برگشتی در سابقه بانکی خود دارند در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها شامل محدودیت‌های بانکی و قانونی مانند ممنوعیت افتتاح حساب جدید و محدودیت در دریافت تسهیلات بانکی می‌شود.

از سوی دیگر، امکان صدور چک‌های الکترونیکی فراهم شد تا سرعت نقل و انتقال و نقد شدن چک‌ها افزایش یابد و همچنین صدور چک‌های کاغذی محدودتر شود.

 برگشت خوردن چک عواقب و اثراث منفی در کارنامه بانکی صاحبان دارد. عواقبی چون اعمال محدودیت‌های بانکی و قانونی مانند، ممنوعیت افتتاح حساب جدید و محدودیت در دریافت تسهیلات بانکی.

ساده ترین روش رفع سوء اثر چک 

با این حال اگر به هر دلیلی چک برگشت خورد، راهکاری برای رفع سوء اثر چک برگشتی وجود دارد. ساده‌ترین روش رفع سوء اثر، پرداخت کامل وجه چک به دارنده آن است. پس از تسویه، دارنده چک باید اصل چک را به شما بازگرداند و تاییدیه‌ای مبنی بر وصول وجه صادر کند.مدت زمان رفع سوء اثر ممکن است چند روز تا چند هفته زمان ببرد.

چک‌های بنفش رنگ صیادی از مدتها پیش جایگزین چک‌های کرم رنگ قدیمی شده‌اند و در معاملات امروز جایی ندارند.

برای استعلام چک روش‌های مختلفی وجود دارد که استعلام از طریق کد ملی یکی از ساده‌ترین روش‌هاست. به این ترتیب تمامی مشتریان شبکه بانکی می‌توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی با سر شماره 701701 از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

 

منبع اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ