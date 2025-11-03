۵ روش سریع برای استعلام چک صیادی

بانک مرکزی روش‌های استعلام وضعیت اعتباری چک‌های صیادی را اعلام کرد. مشتریان شبکه بانکی می‌توانند با ارسال شناسه ۱۶ رقمی چک به سامانه پیامکی ۷۰۱۷۰۱ از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی صادرکننده مطلع شوند و در صورت نیاز، نسبت به رفع سوء اثر چک اقدام کنند.

به منظور بهبود وضعیت وصول چک‌ها، کاهش تخلفات و افزایش شفافیت در معاملات، قوانین جدیدی در رابطه چک‌های برگشتی اعمال شد.

یکی از قوانین ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد است که بر این مبنا تمام چک‌ها الزام دارند که در سامانه صیاد (سامانه یکپارچه الکترونیکی چک) ثبت شوند.

مجازات سنگین برای افرادی که چک های برگشتی دارند

بر اساس قانون جدید، مجازات‌های سنگینی برای افرادی که چک برگشتی در سابقه بانکی خود دارند در نظر گرفته شده است. این مجازات‌ها شامل محدودیت‌های بانکی و قانونی مانند ممنوعیت افتتاح حساب جدید و محدودیت در دریافت تسهیلات بانکی می‌شود.

از سوی دیگر، امکان صدور چک‌های الکترونیکی فراهم شد تا سرعت نقل و انتقال و نقد شدن چک‌ها افزایش یابد و همچنین صدور چک‌های کاغذی محدودتر شود.

برگشت خوردن چک عواقب و اثراث منفی در کارنامه بانکی صاحبان دارد. عواقبی چون اعمال محدودیت‌های بانکی و قانونی مانند، ممنوعیت افتتاح حساب جدید و محدودیت در دریافت تسهیلات بانکی.

ساده ترین روش رفع سوء اثر چک

با این حال اگر به هر دلیلی چک برگشت خورد، راهکاری برای رفع سوء اثر چک برگشتی وجود دارد. ساده‌ترین روش رفع سوء اثر، پرداخت کامل وجه چک به دارنده آن است. پس از تسویه، دارنده چک باید اصل چک را به شما بازگرداند و تاییدیه‌ای مبنی بر وصول وجه صادر کند.مدت زمان رفع سوء اثر ممکن است چند روز تا چند هفته زمان ببرد.

چک‌های بنفش رنگ صیادی از مدتها پیش جایگزین چک‌های کرم رنگ قدیمی شده‌اند و در معاملات امروز جایی ندارند.

برای استعلام چک روش‌های مختلفی وجود دارد که استعلام از طریق کد ملی یکی از ساده‌ترین روش‌هاست. به این ترتیب تمامی مشتریان شبکه بانکی می‌توانند با ارسال شناسه استعلام 16 رقمی مندرج در چک‌های صیادی به سامانه استعلام پیامکی بانک مرکزی با سر شماره 701701 از وضعیت اعتباری صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی ثبت‌شده نزد بانک مرکزی مطلع شوند.

