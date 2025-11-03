۳ نوامبر روز جهانی عروس دریایی است
۳ نوامبر روز جهانی عروس دریایی است؛ بزرگداشتی برای یکی از شگفتانگیزترین موجودات دریایی که هم زیباست، هم رازآلود، و حتی در برخی گونهها جاودانه!
عروس دریایی؛ موجودی از اعماق تاریخ
عروسهای دریایی از قدیمیترین موجودات زندهی کره زمین هستند که قدمتشان به بیش از ۶۵۰ میلیون سال پیش بازمیگردد. این بیمهرگان ژلاتینی در تمام اقیانوسهای جهان یافت میشوند و با حرکات نرم و نورانیشان، هم نماد آرامشاند و هم گاهی خطرناک.
جاودانگی در دل دریا
در روز جهانی عروس دریایی، توجه ویژهای به گونهای خاص به نام Turritopsis dohrnii یا عروس دریایی جاودانه میشود. این موجود خارقالعاده در صورت مواجهه با شرایط نامساعد محیطی، میتواند به مرحلهی ابتدایی زندگی خود بازگردد و دوباره رشد کند! به همین دلیل، از نظر بیولوژیکی نامیرا محسوب میشود.
اهداف روز جهانی عروس دریایی
افزایش آگاهی عمومی دربارهی نقش عروسهای دریایی در اکوسیستمهای دریایی
حفظ تنوع زیستی و مقابله با آلودگیهای اقیانوسی
تحسین زیبایی و پیچیدگی زیستی این موجودات برگزار میشود.
گونههای معروف عروس دریایی
Turritopsis dohrnii : بازگشت به مرحله پولیپ؛ جاودانه، دریای مدیترانه
Chrysaora fuscescens: رنگ طلایی و نیشدار ، سواحل غربی آمریکا
Aurelia aurita :حلقههای شفاف روی بدن، اقیانوس اطلس و آرام
Cubozoa (Box jellyfish): نیش بسیار خطرناک و کشنده ، آبهای گرم استوایی