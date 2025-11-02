خانه



با ۲۰۰ میلیون تومان چه خودرو‌هایی می‌توان خرید؟ + جدول

با افزایش قیمت خودرو در بازار ایران، خرید ماشین با بودجه حدود ۲۰۰ میلیون تومان چالش‌برانگیز شده است. بررسی آگهی‌های یکی از سایت‌های نیازمندی‌ها در کشور نشان می‌دهد که با این مبلغ می‌توان گزینه‌های کارکرده و اقتصادی را پیدا کرد، اما انتخاب‌ها محدود و اغلب مربوط به خودرو‌های قدیمی یا با کارکرد بالا است.