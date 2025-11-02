با ۲۰۰ میلیون تومان چه خودروهایی میتوان خرید؟ + جدول
با افزایش قیمت خودرو در بازار ایران، خرید ماشین با بودجه حدود ۲۰۰ میلیون تومان چالشبرانگیز شده است. بررسی آگهیهای یکی از سایتهای نیازمندیها در کشور نشان میدهد که با این مبلغ میتوان گزینههای کارکرده و اقتصادی را پیدا کرد، اما انتخابها محدود و اغلب مربوط به خودروهای قدیمی یا با کارکرد بالا است.
با بودجه ۲۰۰ میلیون تومان، بازار خودروهای دست دوم گزینههای محدودی ارائه میکند. بیشتر خودروهای در دسترس شامل مدلهای اقتصادی با سال تولید پایین یا خودروهای داخلی با کارکرد بالا هستند. جدول زیر نمونهای از این گزینهها بر اساس آگهیهای یک سایت نیازمندیهای رایگان است.