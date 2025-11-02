سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی

احمد الفرا مدیر بیمارستان التحریر در مجموعه درمانی ناصر تاکید کرد: پیکرهای بسیاری از شهدای فلسطینی که از سوی رژیم صهیونیستی تحویل گرفته‌ایم قابل شناسایی نیستند.

وی افزود: برخی از این پیکرها به دلیل شدت شکنجه تغییر شکل داده و قابل شناسایی نیستند.

الفرا تصریح کرد: اعضای داخلی برخی دیگر از این پیکرها توسط رژیم صهیونیستی به سرقت رفته است. کاملاً مشخص است که با میله‌های آهنی داغ، این شهدای فلسطینی شکنجه شده‌اند و رد این میله‌ها روی شکم های آنها مشاهده می‌شود.

پیشتر نیز طرف‌های فلسطینی که در دورهای قبلی پیکرهای شهدا را تحویل گرفته بودند از شکنجه شدید این شهدا و آثار زنجیر تانک‌ها بر روی این پیکرها خبر دادند.