سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی
مدیر یکی از بیمارستانهای نوار غزه از مشاهده آثار شکنجه بر روی پیکرهای شهدای فلسطینی که از رژیم صهیونیستی تحویل گرفته شدهاند خبر داد.
احمد الفرا مدیر بیمارستان التحریر در مجموعه درمانی ناصر تاکید کرد: پیکرهای بسیاری از شهدای فلسطینی که از سوی رژیم صهیونیستی تحویل گرفتهایم قابل شناسایی نیستند.
وی افزود: برخی از این پیکرها به دلیل شدت شکنجه تغییر شکل داده و قابل شناسایی نیستند.
الفرا تصریح کرد: اعضای داخلی برخی دیگر از این پیکرها توسط رژیم صهیونیستی به سرقت رفته است. کاملاً مشخص است که با میلههای آهنی داغ، این شهدای فلسطینی شکنجه شدهاند و رد این میلهها روی شکم های آنها مشاهده میشود.
پیشتر نیز طرفهای فلسطینی که در دورهای قبلی پیکرهای شهدا را تحویل گرفته بودند از شکنجه شدید این شهدا و آثار زنجیر تانکها بر روی این پیکرها خبر دادند.