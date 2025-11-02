علت دیده شدن دود سیاه در آسمان شهرک غرب چه بود؟
آتشسوزی در رستورانی دو طبقه در شهرک غرب علت دیده شدن دود غلیظ در آسمان شهرک غرب بود. در حال حاضر آتش سوزی در حال مهارشدن است.
جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران درباره جزئیات آتشسوزی در یک رستوران در شهرک غرب گفت:«ساعت ۱۱:۰۹ دقیقه صبح امروز حادثه آتشسوزی در یک رستوران واقع در خیابان ایرانزمین، شهرک غرب به سامانه ۱۲۵ آتشنشانی تهران اعلام شد و بلافاصله چهار ایستگاه آتشنشانی به همراه خودروهای تنفسی و نردبان هیدرولیکی به محل اعزام شدند.»
او افزود:«محل حادثه یک ساختمان دو طبقه بود که از آن بهعنوان رستوران استفاده میشد. آتشسوزی از حیاط رستوران آغاز شده بود؛ بخشی که در آن تعدادی میز و صندلی قرار داشت و با سقف ایرانی (سقف چوبی با پوشش سنتی) پوشیده شده بود. علت دقیق بروز حریق هنوز مشخص نیست و باید مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.»
ملکی ادامه داد:«شعلههای آتش از طریق حیاط به داخل ساختمان نفوذ کرده و هر دو طبقه را درگیر کرده بود. با حضور سریع نیروهای عملیاتی، آتش تحت کنترل درآمد و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شد.»
سخنگوی آتشنشانی تهران درباره وضعیت ساختمانهای مجاور نیز گفت:«در مجاورت این رستوران یک بانک قرار داشت که بخشی از نمای کناری آن نیز بر اثر حرارت و شعلههای آتش آسیب دید، اما با اقدام بهموقع نیروها از سرایت گستردهتر آتش جلوگیری شد.»
او در پایان اظهار کرد:«در حال حاضر آتشنشانان ضمن مهار کامل حریق، مشغول عملیات لکهگیری و ایمنسازی محل هستند. خوشبختانه تا این لحظه موردی از مصدومیت یا تلفات جانی گزارش نشده است.»