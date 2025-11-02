علت دیده شدن دود سیاه در آسمان شهرک غرب چه بود؟

جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران درباره جزئیات آتش‌سوزی در یک رستوران در شهرک غرب گفت:«ساعت ۱۱:۰۹ دقیقه صبح امروز حادثه آتش‌سوزی در یک رستوران واقع در خیابان ایران‌زمین، شهرک غرب به سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی تهران اعلام شد و بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه خودروهای تنفسی و نردبان هیدرولیکی به محل اعزام شدند.»

او افزود:«محل حادثه یک ساختمان دو طبقه بود که از آن به‌عنوان رستوران استفاده می‌شد. آتش‌سوزی از حیاط رستوران آغاز شده بود؛ بخشی که در آن تعدادی میز و صندلی قرار داشت و با سقف ایرانی (سقف چوبی با پوشش سنتی) پوشیده شده بود. علت دقیق بروز حریق هنوز مشخص نیست و باید مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد.»

ملکی ادامه داد:«شعله‌های آتش از طریق حیاط به داخل ساختمان نفوذ کرده و هر دو طبقه را درگیر کرده بود. با حضور سریع نیروهای عملیاتی، آتش تحت کنترل درآمد و از گسترش بیشتر آن جلوگیری شد.»

سخنگوی آتش‌نشانی تهران درباره وضعیت ساختمان‌های مجاور نیز گفت:«در مجاورت این رستوران یک بانک قرار داشت که بخشی از نمای کناری آن نیز بر اثر حرارت و شعله‌های آتش آسیب دید، اما با اقدام به‌موقع نیروها از سرایت گسترده‌تر آتش جلوگیری شد.»

او در پایان اظهار کرد:«در حال حاضر آتش‌نشانان ضمن مهار کامل حریق، مشغول عملیات لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل هستند. خوشبختانه تا این لحظه موردی از مصدومیت یا تلفات جانی گزارش نشده است.»

منبع رکنا

