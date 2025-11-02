خبرگزاری کار ایران
شیائومی هدیه رئیس‌جمهور چین به همتای کره‌ای +فیلم
کد خبر : 1708304
رئیس‌جمهور چین در دیدار رسمی با لی جه میونگ رئیس جمهور کره جنوبی دو گوشی شیائومی به او هدیه داد و به شوخی گفت، «خودت ببین در پُشتی دارد یا نه!»

 این دیدار در حاشیه نشست سران اپک  در شهر گیونگجو برگزار شد و نخستین سفر رسمی شی به کره جنوبی طی ۱۱ سال گذشته بود. انتخاب گوشی‌های ساخت چین به‌عنوان هدیه در کشوری که سامسونگ غول جهانی تلفن همراه محسوب می‌شود، اشاره‌ای ظریف به جاه‌طلبی‌های فناورانه پکن داشت؛ جاه‌طلبی‌هایی که در برنامه توسعه اقتصادی پنج‌ساله اخیر چین نیز برجسته شده است.

منبع رویترز
انتهای پیام/
