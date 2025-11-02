خانه



سایر رسانه‌ها ۱۱ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۶:۵۴

شیائومی هدیه رئیس‌جمهور چین به همتای کره‌ای +فیلم

رئیس‌جمهور چین در دیدار رسمی با لی جه میونگ رئیس جمهور کره جنوبی دو گوشی شیائومی به او هدیه داد و به شوخی گفت، «خودت ببین در پُشتی دارد یا نه!»