قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: یکشنبه ۱۱ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
105,773,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
104,363,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
141,061,000
|
طلای دست دوم
|
104,365,460
|
آبشده کمتر از کیلو
|
458,480,000
|
مثقال طلا
|
458,320,000
|
انس طلا
|
4,002.28
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,121,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,054,400,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
588,200,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
339,700,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
165,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,053,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
525,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
270,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
89,260,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
24,710,000
|
حباب نیم سکه
|
68,740,000
|
حباب ربع سکه
|
81,500,000
|
حباب سکه گرمی
|
38,870,000