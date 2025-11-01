بدن ما خودش سیستم بیداری دارد.یک ساعت داخلی به اسم ریتم شبانه روزی که بین ۹ تا ۱۱ صبح و ۴ تا ۶ عصر به صورت طبیعی هوشیارترمان می کند.

حالا اگر در همین ساعتها، قهوه بخوریم،به جای این که کمکمان کند قهوه با سیستم بدن تداخل پیدا می کند، یک حس هوشیاری مصنوعی می دهد و بعد«کرش» می کنید.

یعنی ناگهان تمرکز می رود،خسته می شوید و حتی تحریک پذیر می شوید.

از نظر علمی ماجرا این است:

کافئین گیرنده های آدنوزین(هورمون خواب آور) را می بندد،ولی وقتی اثرش تمام شود،تمام آن آدنوزین های سرکوب شده با هم آزاد می شوند و حالت خستگی و افت انرژی به صورت انفجاری بر می گردد.

راه حل:

خوردن اولین قهوه بعد از ۹۰ دقیقه بیداری

آخرین فنجان حداقل ۶ ساعت قبل از خواب

در میانه روز اگر خسته هستید،پیاده روی، نور آفتاب و آب خنک کمک می کند.

منبع سایت دیده بان ایران

انتهای پیام/