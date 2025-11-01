خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ مشکوک پسر نوجوان پس از خودکشی دختر مورد علاقه/ خودکشی عشقی و مرگ پسر ۱۷‌ساله

مرگ مشکوک پسر نوجوان پس از خودکشی دختر مورد علاقه/ خودکشی عشقی و مرگ پسر ۱۷‌ساله
کد خبر : 1707549
لینک کوتاه کپی شد.

اوایل تابستان همین امسال بود که مرد جوانی با مراجعه به پلیس آگاهی تهران خبر از مفقود شدن ناگهانی پسر 17‌ساله خود به نام آرین داد.پدر آرین در اولین گزارش خود به ماموران پلیس گفت:«آرین مثل هر روز برای رفتن به کلاس از خانه خارج شد. او یک کوله‌پشتی همراه داشت و گوشی تلفن همراهش را نیز با خود برده بود.

وقتی سر ساعت همیشگی به خانه بازنگشت، من و مادرش خیلی نگران او شدیم و چندین بار با او تماس گرفتیم. در ابتدا موبایلش بوق آزاد می‌خورد اما کسی جواب نمی‌داد اما بعد از ساعتی گوشی خاموش شد که ما حدس می‌زنیم شارژ آن به دنبال تماس‌های مکرر ما تمام شده باشد.»

پدر این پسر نوجوان ادامه داد:«ما سراغ پسرمان را از دوستان او نیز گرفتیم اما متوجه شدیم که آرین در روز حادثه به کلاس خود نیز مراجعه نکرده است.هیچ کدام از دوستانش هم از او خبری نداشتند. قرار بود مطابق معمول با هم به کلاس بروند اما پسرم در مورد اینکه برنامه‌اش تغییری کرده باشد به ما و دوستانش حرفی نزد برای همین من احتمال دادم که برای او اتفاق غیرمترقبه‌ای رخ داده باشد.»

کشف جسد

با اطلاعاتی که پدر آرین در اختیار ماموران قرار داد، تحقیقات برای پیدا کردن ردی از آرین در دستور کار تیم جنایی قرار گرفت.با توجه به مشخصاتی که پدر آرین از لباس‌های او و کوله‌پشتی‌اش در اختیار ماموران قرار داد، احتمال می‌رفت جسدی که روز قبل در یکی از مجتمع‌های مسکونی شهر تهران پیدا شده بود، متعلق به آرین باشد.

روز حادثه اهالی مجتمع ناگهان صدای مهیبی شنیده بودند و وقتی سراسیمه و مضطرب خودشان را به محوطه مجتمع رساندند، در کمال ناباوری با جسد بی‌جان پسری نوجوان مواجه شدند که هیچ مدارک شناسایی همراهش نبود.بررسی‌های ابتدایی فرضیه خودکشی این نوجوان را رقم می‌زد چون اهالی می‌گفتند متوجه سقوط جسمی سنگین از پشت‌بام یکی از بلوک‌های ساختمانی شده بودند.

همراه این جوان تنها یک کوله‌پشتی و یک گوشی خاموش پیدا شد که داخل آن کوله‌پشتی چندین جلد کتاب درسی وجود داشت.ماموران جنایی در جریان رازگشایی از ماجرا از لای یکی از کتاب‌های متعلق به متوفی نامه‌ای پیدا کردند که در آن خانواده خود را خطاب قرار داده و با آنها حرف زده بود.

در این نامه او از حالات روحی و احساسی خود سخن گفته و به خانواده‌اش ابراز احساس کرده بود اما در این میان حرفی از تمایل به خودکشی به میان نیاورده بود.در ادامه بررسی‌ها در حالی که احتمال می‌رفت جسد کشف شده متعلق به آرین باشد، خانواده او جهت شناسایی جسد احضار شده و هویت جسد را تایید کردند.

   مرگ مشکوک

پدر آرین که در مواجهه با مرگ هولناک فرزند خود بسیار شوکه شده بود، به ماموران گفت:«آرین پسری بسیار پرانرژی بود و شور زندگی در‌سر داشت. او هیچ علائمی از افسردگی یا تمایل به پایان دادن به زندگی‌اش نداشت و من نمی‌توانم باور کنم پسرم به پشت بام یک مجتمع مسکونی رفته و خودش را به پایین پرتاب کرده است.اگر چنین قصدی داشت شاید به یکی از دوستانش یا به ما می‌گفت.برای همین من به مرگ پسرم مشکوک هستم و تقاضای رسیدگی به این موضوع را دارم تا راز مرگ فرزندم روشن شود.»

او در ادامه گفت:«مدتی قبل بود که آرین به دختری هم‌سن و سالش به نام هاله علاقه پیدا کرده بود.آنها با هم در ارتباط بودند و بین آنها صمیمیت ایجاد شده بود.تا اینکه چند ماه قبل ناگهان هاله در خانه‌شان اقدام به خودکشی کرد. او تعداد زیادی قرص خورده بود تا به زندگی‌اش پایان دهد و زمانی که خانواده‌اش متوجه این موضوع شدند، نتوانستند جان دختر نوجوان خود را نجات دهند؛ برای همین هاله به کام مرگ فرو رفت.

از همان روز بود که آرین هم خیلی شوکه شده بود اما غصه مرگ هاله از یک‌سو و تهدیدهای خانواده هاله از سوی دیگر پسرم را اذیت می‌کرد.خانواده هاله عقیده داشتند رفتارهای آرین باعث شده دخترشان به فکر خودکشی بیفتد و پسرم را در مرگ هاله مقصر می‌دانستند.آنها با تهدید و ارعاب‌های مکرر آرین را تحت فشار روانی قرار داده بودند.»

   اعتراض به قرار

با بررسی‌های انجام شده مشخص شد که همانطور که پدر آرین می‌گفت دختر مورد علاقه آرین چند ماه قبل خودکشی کرده بود اما در جریان تحقیقات ادله‌ای که نشان دهد مرگ آرین دلیلی جز مرگ خودخواسته داشته، پیدا نشد و به این ترتیب پرونده قضایی مختومه اعلام شد.

اما خانواده آرین با حضور در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان تهران به قرار صادر شده مبنی بر منع تعقیب موضوع مرگ مشکوک آرین اعتراض کرده و خواستار ادامه ‌‌روند تحقیقات و رسیدگی به این پرونده شدند. اعتراض این خانواده در دست بررسی هیئت قضایی قرار خواهد گرفت تا راز مرگ پسر 17‌ساله روشن شود.

منبع هفت صبح
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ