قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز شنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: شنبه ۱۰ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
105,644,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
104,220,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
140,885,000
|
طلای دست دوم
|
104,251,750
|
آبشده کمتر از کیلو
|
457,790,000
|
مثقال طلا
|
457,780,000
|
انس طلا
|
4,024.18
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,111,500,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,042,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
579,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
335,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
163,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,043,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
520,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
265,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
109,340,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
37,490,000
|
حباب نیم سکه
|
74,930,000
|
حباب ربع سکه
|
82,390,000
|
حباب سکه گرمی
|
39,620,000