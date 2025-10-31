کشف صدها رشته طلای خالص در زانوی زن مبتلا به آرتروز

در یک مورد نادر پزشکی در کره جنوبی، پزشکان هنگام درمان درد و خشکی شدید زانوهای زنی که به آرتروز مبتلا بود، متوجه وجود صدها رشته طلای خالص در بافت‌های اطراف زانوهای او و البته دست‌هایش شدند.

درد زانوهای این بیمار علی‌رغم استفاده از درمان‌های دارویی مانند مسکن‌ها، داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و حتی تزریق داروی استروئیدی بهبود نیافته بود و او حتی دچار عارضه جانبی معده‌درد شدید نیز شده بود. به همین دلیل او به سراغ طب جایگزین بحث‌برانگیز طب سوزنی با نخ از جنس طلا رفت.

در جلسات هفتگی طب سوزنی با نخ طلا،‌ رشته‌هایی بسیار ریز در بافت‌های اطراف زانوهای او قرار داده می‌شد. البته از آنجایی‌که دست‌های این بیمار هم درد می‌کرد، درمانگر او برای دست‌هایش هم این نوع درمان را انجام داد.

اما این روش هم نه‌تنها دردی از این زن دوا نکرد، بلکه زانودرد او را هم شدت بخشید. درنهایت او مجبور شد دوباره به بیمارستان مراجعه کند و پزشکان هنگام تصویربرداری از زانوها و دست‌های او متوجه صدها رشته‌ ریز و نازک از طلا در بافت‌های اطراف زانو و دست‌های این زن شدند.

طب سوزنی با رشته‌های طلا در برخی از کشورهای آسیایی، به‌ویژه میان سالمندان، رایج است اما پزشکان هشدار دادند این روش هیچ پشتوانه علمی ندارد و حتی ممکن است موجب عوارض خطرناکی چون ایجاد کیست، جابه‌جایی نخ‌ها در بدن، آسیب به بافت‌ها و حتی اشکال در انجام تصویربرداری MRI شود.

به باور درمانگرهای این نوع طب سوزنی، قرار دادن رشته‌های نازک استریل طلا در بدن، موجب تسکین درد می‌شود اما هنوز هیچ تحقیق و مدرک معتبری این موضوع را اثبات نکرده است.

