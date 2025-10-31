۳۱ اکتبر روز جهانی شهرها است
۳۱ اکتبر روز جهانی شهرهاست؛ روزی برای تأمل در چالشها و فرصتهای شهرنشینی و ساختن آیندهای پایدار، هوشمند و انسانمحور برای جوامع شهری. این روز با شعار «شهر بهتر، زندگی بهتر» هر ساله توسط سازمان ملل متحد گرامی داشته میشود.
روز جهانی شهرها؛ از منشأ تا مأموریت
روز جهانی شهرها (World Cities Day) در سال ۲۰۱۴ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و از آن زمان، هر سال در ۳۱ اکتبر برگزار میشود. این روز پایانبخش ماه جهانی شهرنشینی (Urban October) است و هدف آن افزایش آگاهی جهانی درباره روندهای شهرنشینی، چالشهای آن و راهکارهای توسعه پایدار شهری است.
اهداف کلیدی این روز
تقویت همکاری بینالمللی برای حل مسائل شهری مانند آلودگی، تراکم جمعیت، فقر و تغییرات اقلیمی.
ترویج شهرهای فراگیر، تابآور، عادلانه و هوشمند که کیفیت زندگی را برای همه شهروندان ارتقا دهند.
تمرکز بر موضوعات سالانه که بازتابدهنده چالشها یا موفقیتهای شهرنشینی باشند.
موضوع سال ۲۰۲۵: «شهرهای هوشمند مردممحور»
در سال جاری، مراسم جهانی این روز در شهر بوگوتا، کلمبیا برگزار میشود و تمرکز آن بر شهرهای هوشمند مردممحور است. این مفهوم بر استفاده از فناوری برای بهبود زندگی شهروندان، افزایش مشارکت عمومی و طراحی شهری بر اساس نیازهای انسانی تأکید دارد.
چرا شهرها اهمیت دارند؟
بیش از ۵۰٪ جمعیت جهان در شهرها زندگی میکنند؛ تا سال ۲۰۵۰ این رقم به ۷۰٪ خواهد رسید.
شهرها مرکز نوآوری، فرهنگ، اقتصاد و آموزش هستند، اما همزمان با چالشهایی مانند ترافیک، آلودگی، نابرابری و بحرانهای اقلیمی مواجهاند.
توسعه پایدار شهری میتواند به کاهش فقر، حفظ محیط زیست و ارتقای عدالت اجتماعی کمک کند.