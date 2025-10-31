خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳۱ اکتبر روز جهانی پس‌ انداز است

۳۱ اکتبر روز جهانی پس‌ انداز است
کد خبر : 1707271
لینک کوتاه کپی شد.

۳۱ اکتبر، روز جهانی پس‌انداز است؛ روزی برای یادآوری اهمیت اندوختن امروز برای امنیت فردا. این روز فرصتی است تا به نقش حیاتی پس‌انداز در زندگی فردی و اقتصاد جهانی بیندیشیم و فرهنگ مدیریت مالی را تقویت کنیم.

روز جهانی پس‌انداز؛ از میلان تا جهان

روز جهانی پس‌انداز (World Savings Day) نخستین‌بار در ۳۱ اکتبر ۱۹۲۴ در پایان اولین کنگره بین‌المللی بانک‌های پس‌انداز در شهر میلان ایتالیا پایه‌گذاری شد. ایده‌پرداز این روز، پروفسور فیلیپو راوازی، هدفش را ترویج فرهنگ پس‌انداز در میان مردم جهان اعلام کرد.

در آن زمان، بسیاری از مردم پول خود را در خانه نگه می‌داشتند و به بانک‌ها اعتماد نداشتند. این روز برای آگاه‌سازی عمومی درباره مزایای پس‌انداز در بانک‌ها و نقش آن در توسعه اقتصادی شکل گرفت.

چرا پس‌انداز اهمیت دارد؟

امنیت مالی: پس‌انداز به افراد کمک می‌کند تا در برابر بحران‌های مالی، بیماری‌ها یا بیکاری مقاومت بیشتری داشته باشند.

امکان سرمایه‌گذاری: با پس‌انداز، افراد می‌توانند در آینده سرمایه‌گذاری کرده و درآمد خود را افزایش دهند.

پیشرفت اقتصادی: پس‌اندازهای خرد مردم، منابع مالی بانک‌ها را برای اعطای وام و توسعه اقتصادی فراهم می‌کند.

وضعیت پس‌انداز در جهان

طبق آمارهای جهانی، چینی‌ها بزرگ‌ترین پس‌اندازکنندگان جهان هستند و پس از آن آمریکا و ژاپن قرار دارند. در ایران نیز فرهنگ «پس‌انداز برای روز مبادا» ریشه‌دار است. ایرانیان اغلب به‌جای بانک، دارایی‌های خود را به شکل طلا، ارز یا ملک ذخیره می‌کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ