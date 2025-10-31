۳۱ اکتبر روز جهانی پس انداز است
۳۱ اکتبر، روز جهانی پسانداز است؛ روزی برای یادآوری اهمیت اندوختن امروز برای امنیت فردا. این روز فرصتی است تا به نقش حیاتی پسانداز در زندگی فردی و اقتصاد جهانی بیندیشیم و فرهنگ مدیریت مالی را تقویت کنیم.
روز جهانی پسانداز؛ از میلان تا جهان
روز جهانی پسانداز (World Savings Day) نخستینبار در ۳۱ اکتبر ۱۹۲۴ در پایان اولین کنگره بینالمللی بانکهای پسانداز در شهر میلان ایتالیا پایهگذاری شد. ایدهپرداز این روز، پروفسور فیلیپو راوازی، هدفش را ترویج فرهنگ پسانداز در میان مردم جهان اعلام کرد.
در آن زمان، بسیاری از مردم پول خود را در خانه نگه میداشتند و به بانکها اعتماد نداشتند. این روز برای آگاهسازی عمومی درباره مزایای پسانداز در بانکها و نقش آن در توسعه اقتصادی شکل گرفت.
چرا پسانداز اهمیت دارد؟
امنیت مالی: پسانداز به افراد کمک میکند تا در برابر بحرانهای مالی، بیماریها یا بیکاری مقاومت بیشتری داشته باشند.
امکان سرمایهگذاری: با پسانداز، افراد میتوانند در آینده سرمایهگذاری کرده و درآمد خود را افزایش دهند.
پیشرفت اقتصادی: پساندازهای خرد مردم، منابع مالی بانکها را برای اعطای وام و توسعه اقتصادی فراهم میکند.
وضعیت پسانداز در جهان
طبق آمارهای جهانی، چینیها بزرگترین پساندازکنندگان جهان هستند و پس از آن آمریکا و ژاپن قرار دارند. در ایران نیز فرهنگ «پسانداز برای روز مبادا» ریشهدار است. ایرانیان اغلب بهجای بانک، داراییهای خود را به شکل طلا، ارز یا ملک ذخیره میکنند.