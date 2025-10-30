سال ۱۴۰۵ چند روز تعطیل رسمی دارد؟

بر اساس تقویم رسمی کشور که توسط شورای فرهنگ عمومی منتشر می‌شود، زمان تحویل سال ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه روز جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ هجری شمسی مطابق با ۳۰ رمضان ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۲۶ میلادی خواهد بود.

سال آتی ۲۵ روز تعطیل رسمی خواهد داشت که البته سه ماه اردیبهشت، مهر و آذر هیچ سهمی از این تعطیلات را به خود اختصاص نداده‌اند. سه ماه فروردین با ۶ تعطیلی، مرداد با ۴ تعطیلی و اسفند نیز با ۴ تعطیلی رکورددار بیشترین تعطیلی‌ها در ماه هستند.

نکته قابل توجه آنکه در سال آتی، دو بار تعطیلی به مناسبت عید فطر خواهیم داشت.

فروردین

شنبه - اول فروردین / آغاز نوروز و عید سعید فطر

یکشنبه - دوم فروردین / عید نوروز و تعطیل به مناسبت عید فطر

دوشنبه - سوم فروردین / عید نوروز

سه‌شنبه - چهارم فروردین / عید نوروز

چهارشنبه - دوازدهم فروردین / روز جمهوری اسلامی ایران

پنج‌شنبه - سیزدهم فروردین / روز طبیعت

اردیبهشت

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تعطیلات رسمی و مناسبتی ندارد.

خرداد

چهارشنبه - ششم خرداد / عید سعید قربان

پنجشنبه - چهاردهم خرداد / عید غدیر خم و رحلت حضرت امام خمینی (ره)

جمعه - پانزدهم خرداد / قیام ۱۵ خرداد

تیر

چهارشنبه - سوم تیر / تاسوعای حسینی

پنجشنبه - چهارم تیر / عاشورای حسینی

مرداد

سه‌شنبه - سیزدهم مرداد / اربعین حسینی

چهارشنبه - بیست‌ویکم مرداد / رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

پنجشنبه - بیست‌ودوم مرداد / شهادت امام رضا (ع)

جمعه - سی‌ام مرداد / شهادت امام حسن عسکری (ع)

شهریور

یکشنبه - هشتم شهریور / میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)

مهر

مهرماه ۱۴۰۵ تعطیلات رسمی و مناسبتی ندارد.

آبان

جمعه - بیست‌ودوم آبان / شهادت حضرت زهرا (س)

آذر

آذرماه ۱۴۰۵ تعطیلات رسمی و مناسبتی ندارد.

دی

چهارشنبه - دوم دی / ولادت امام علی (ع) و روز پدر

چهارشنبه - شانزدهم دی / مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

بهمن

یکشنبه - چهارم بهمن / ولادت حضرت قائم (عج) و جشن نیمه شعبان

پنجشنبه - بیست‌ودوم بهمن/ پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی

اسفند

یکشنبه - نهم اسفند / شهادت حضرت علی (ع)

چهارشنبه - نوزدهم اسفند / عید فطر

پنجشنبه - بیستم اسفند / تعطیل به مناسبت عید فطر

شنبه - بیست‌ونهم اسفند / روز ملی شدن صنعت نفت ایران

