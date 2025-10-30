سال ۱۴۰۵ چند روز تعطیل رسمی دارد؟
با انتشار تقویم سال ۱۴۰۵ مشخص شد که سال آینده ۲۵ روز تعطیل رسمی خواهیم داشت که البته ۶ روز آن با پنجشنبه و ۳ روز آن با جمعه مصادف شده است.
بر اساس تقویم رسمی کشور که توسط شورای فرهنگ عمومی منتشر میشود، زمان تحویل سال ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه روز جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ هجری شمسی مطابق با ۳۰ رمضان ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۲۶ میلادی خواهد بود.
سال آتی ۲۵ روز تعطیل رسمی خواهد داشت که البته سه ماه اردیبهشت، مهر و آذر هیچ سهمی از این تعطیلات را به خود اختصاص ندادهاند. سه ماه فروردین با ۶ تعطیلی، مرداد با ۴ تعطیلی و اسفند نیز با ۴ تعطیلی رکورددار بیشترین تعطیلیها در ماه هستند.
نکته قابل توجه آنکه در سال آتی، دو بار تعطیلی به مناسبت عید فطر خواهیم داشت.
فروردین
شنبه - اول فروردین / آغاز نوروز و عید سعید فطر
یکشنبه - دوم فروردین / عید نوروز و تعطیل به مناسبت عید فطر
دوشنبه - سوم فروردین / عید نوروز
سهشنبه - چهارم فروردین / عید نوروز
چهارشنبه - دوازدهم فروردین / روز جمهوری اسلامی ایران
پنجشنبه - سیزدهم فروردین / روز طبیعت
اردیبهشت
اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تعطیلات رسمی و مناسبتی ندارد.
خرداد
چهارشنبه - ششم خرداد / عید سعید قربان
پنجشنبه - چهاردهم خرداد / عید غدیر خم و رحلت حضرت امام خمینی (ره)
جمعه - پانزدهم خرداد / قیام ۱۵ خرداد
تیر
چهارشنبه - سوم تیر / تاسوعای حسینی
پنجشنبه - چهارم تیر / عاشورای حسینی
مرداد
سهشنبه - سیزدهم مرداد / اربعین حسینی
چهارشنبه - بیستویکم مرداد / رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)
پنجشنبه - بیستودوم مرداد / شهادت امام رضا (ع)
جمعه - سیام مرداد / شهادت امام حسن عسکری (ع)
شهریور
یکشنبه - هشتم شهریور / میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
مهر
مهرماه ۱۴۰۵ تعطیلات رسمی و مناسبتی ندارد.
آبان
جمعه - بیستودوم آبان / شهادت حضرت زهرا (س)
آذر
آذرماه ۱۴۰۵ تعطیلات رسمی و مناسبتی ندارد.
دی
چهارشنبه - دوم دی / ولادت امام علی (ع) و روز پدر
چهارشنبه - شانزدهم دی / مبعث حضرت رسول اکرم (ص)
بهمن
یکشنبه - چهارم بهمن / ولادت حضرت قائم (عج) و جشن نیمه شعبان
پنجشنبه - بیستودوم بهمن/ پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی
اسفند
یکشنبه - نهم اسفند / شهادت حضرت علی (ع)
چهارشنبه - نوزدهم اسفند / عید فطر
پنجشنبه - بیستم اسفند / تعطیل به مناسبت عید فطر
شنبه - بیستونهم اسفند / روز ملی شدن صنعت نفت ایران