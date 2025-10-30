خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سال ۱۴۰۵ چند روز تعطیل رسمی دارد؟

سال ۱۴۰۵ چند روز تعطیل رسمی دارد؟
کد خبر : 1707051
لینک کوتاه کپی شد.

با انتشار تقویم سال ۱۴۰۵ مشخص شد که سال آینده ۲۵ روز تعطیل رسمی خواهیم داشت که البته ۶ روز آن با پنجشنبه و ۳ روز آن با جمعه مصادف شده است.

 بر اساس تقویم رسمی کشور که توسط شورای فرهنگ عمومی منتشر می‌شود، زمان تحویل سال ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ و ۱۵ دقیقه و ۵۹ ثانیه روز جمعه ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ هجری شمسی مطابق با ۳۰ رمضان ۱۴۴۷ هجری قمری و ۲۰ مارس ۲۰۲۶ میلادی خواهد بود.

سال آتی ۲۵ روز تعطیل رسمی خواهد داشت که البته سه ماه اردیبهشت، مهر و آذر هیچ سهمی از این تعطیلات را به خود اختصاص نداده‌اند. سه ماه فروردین با ۶ تعطیلی، مرداد با ۴ تعطیلی و اسفند نیز با ۴ تعطیلی رکورددار بیشترین تعطیلی‌ها در ماه هستند.

نکته قابل توجه آنکه در سال آتی، دو بار تعطیلی به مناسبت عید فطر خواهیم داشت.

فروردین

شنبه - اول فروردین / آغاز نوروز و عید سعید فطر

یکشنبه - دوم فروردین / عید نوروز و تعطیل به مناسبت عید فطر

دوشنبه - سوم فروردین / عید نوروز

سه‌شنبه - چهارم فروردین / عید نوروز

چهارشنبه - دوازدهم فروردین / روز جمهوری اسلامی ایران

پنج‌شنبه - سیزدهم فروردین / روز طبیعت

اردیبهشت

اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ تعطیلات رسمی و مناسبتی ندارد.

خرداد

چهارشنبه - ششم خرداد / عید سعید قربان

پنجشنبه - چهاردهم خرداد / عید غدیر خم و رحلت حضرت امام خمینی (ره)

جمعه - پانزدهم خرداد / قیام ۱۵ خرداد

تیر 

چهارشنبه - سوم تیر / تاسوعای حسینی

پنجشنبه - چهارم تیر / عاشورای حسینی 

مرداد

سه‌شنبه -  سیزدهم مرداد / اربعین حسینی

چهارشنبه - بیست‌ویکم مرداد / رحلت رسول اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

پنجشنبه - بیست‌ودوم مرداد / شهادت امام رضا (ع)

جمعه - سی‌ام مرداد / شهادت امام حسن عسکری (ع)

شهریور

یکشنبه - هشتم شهریور / میلاد رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) 

مهر 

مهرماه ۱۴۰۵ تعطیلات رسمی و مناسبتی ندارد.

آبان 

جمعه - بیست‌ودوم آبان / شهادت حضرت زهرا (س)

آذر 

آذرماه ۱۴۰۵ تعطیلات رسمی و مناسبتی ندارد.

دی 

چهارشنبه - دوم دی / ولادت امام علی (ع) و روز پدر

چهارشنبه - شانزدهم دی / مبعث حضرت رسول اکرم (ص) 

بهمن 

یکشنبه - چهارم بهمن / ولادت حضرت قائم (عج) و جشن نیمه شعبان

پنجشنبه - بیست‌ودوم بهمن/ پیروزی انقلاب اسلامی ایران و سقوط نظام شاهنشاهی

اسفند

یکشنبه - نهم اسفند / شهادت حضرت علی (ع)

چهارشنبه - نوزدهم اسفند / عید فطر 

پنجشنبه - بیستم اسفند / تعطیل به مناسبت عید فطر 

شنبه - بیست‌ونهم اسفند /  روز ملی شدن صنعت نفت ایران

 

منبع ایسنا
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ