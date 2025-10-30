خبرگزاری کار ایران
پلیس اماکن به وضعیت ون‌کافه‌ها و کارفودها رسیدگی می کند
کد خبر : 1707037
رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت گفت: به زودی پلیس با شهرداری در راستای نظارت بر تخلفات ون‌کافه ها و کارفودها همکاری می‌کند.

برخی از کاسبان با یک ایده جالب، اقدام به خرید و فروش غذا و یا نوشیدنی‌های مختلف مثل چایی و قهوه می‌کنند. آنها به جای خرید و یا اجاره یک مغازه، از خودروی خود به عنوان محل پخت و پز و فروش استفاده می‌کنند که قطعا هزینه‌های کمتری از یک واحد صنفی دارد و قابل جابه جایی نیز هست. این ایده که به عنوان «ون‌کافه» یا کار فود «رستوران خودرویی سیار» در بین مردم شناخته می شود، مورد استقبال نیز قرار گرفته است. 

اما سوال اینجاست کدام مرجع بهداشتی و دولتی، بر روند این خوراکی فروشی‌های سیار نظارت می‌کند و بهداشتی بودن آنها را تائید می‌کند؟

 در همین راستا، سرهنگ علی رفیعی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت  گفت: این نوع خودروهایی که در آنها غذا و یا نوشیدنی تهیه و توزیع می‌شود، به عنوان «کار فود» شناخته می شوند.

وی افزود: در راستای ساماندهی این نوع خودروهای رستورانی، ما جلساتی را با وزارت صمت برگزار کردیم و مشخص شد چون این خودروها، سیار هستند؛  صنف محسوب نمی‌شوند، بنابراین شهرداری باید به آنها رسیدگی کند.

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت ادامه داد: ما گزارش های بسیاری درباره عدم بهداشتی بودن این اقدامات داشتیم؛ بر همین اساس در تلاش هستیم تا با شهرداری در راستای نظارت و ساماندهی آنها همکاری کنیم.

رفیعی گفت: جلسات متعددی در این راستا برگزار شده و ان‌شاءاالله به زودی نظارت بر آنها توسط شهرداری و پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت انجام خواهد شد.

 

منبع ایسنا
انتهای پیام/
