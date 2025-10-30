برخی از کاسبان با یک ایده جالب، اقدام به خرید و فروش غذا و یا نوشیدنی‌های مختلف مثل چایی و قهوه می‌کنند. آنها به جای خرید و یا اجاره یک مغازه، از خودروی خود به عنوان محل پخت و پز و فروش استفاده می‌کنند که قطعا هزینه‌های کمتری از یک واحد صنفی دارد و قابل جابه جایی نیز هست. این ایده که به عنوان «ون‌کافه» یا کار فود «رستوران خودرویی سیار» در بین مردم شناخته می شود، مورد استقبال نیز قرار گرفته است.

اما سوال اینجاست کدام مرجع بهداشتی و دولتی، بر روند این خوراکی فروشی‌های سیار نظارت می‌کند و بهداشتی بودن آنها را تائید می‌کند؟

در همین راستا، سرهنگ علی رفیعی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی پایتخت گفت: این نوع خودروهایی که در آنها غذا و یا نوشیدنی تهیه و توزیع می‌شود، به عنوان «کار فود» شناخته می شوند.