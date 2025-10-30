قیمت خانه در منطقه ۵ تهران چقدر است؟ / تنوع قیمتی در آپارتمانهای غرب تهران + جدول
قیمت مسکن در منطقه ۵ تهران نسبت به سال گذشته روند صعودی داشته است. بررسیها نشان میدهد که بهدلیل گستردگی و وسعت این منطقه، تنوع قیمتی میان محلههای مختلف آن چشمگیر است. بنابراین، شکاف قیمتی میان مناطق مختلف منطقه ۵ پایتخت قابل توجه بوده و اختلاف قیمت آپارتمانها در محلههای گوناگون بهخوبی قابل مشاهده است.
منطقه ۵ شهرداری یکی از مناطق گسترده تهران است که در غرب و شمال غربی پایتخت قرار دارد. این منطقه از هفت ناحیه و ۲۹ محله تشکیل شده و از شمال با رشتهکوه البرز، از جنوب با بزرگراه شهید لشگری و میدان آزادی، از شرق با منطقه ۲ و از غرب با منطقه ۲۲ تهران و استادیوم آزادی مجاورت دارد.
بررسیها نشان میدهد که قیمت خانه در منطقه ۵ تهران نسبت به سال گذشته رشد داشته و تنوع قیمتی در محلههای مختلف آن قابل مشاهده است. بنابراین، موقعیت جغرافیایی، متراژ، عمر بنا و امکانات واحد، تاثیر بسیار زیادی بر قیمت نهایی دارند؛ بهطوریکه اختلاف قیمت خانه در محلههای منطقه ۵ گاهی به چندین برابر میرسد.
قیمت خانه در منطقه ۵ تهران
بررسیهای میدانی تجارتنیوز حاکی از آن است که منطقه ۵ تهران بهدلیل وسعت و گستردگی، بیشترین اختلاف قیمتی را در مقایسه بار با سایر مناطق تهران دارد. قیمت خانه در محلههایی مانند اندیشه یا شهر زیبا، کمتر از محلههایی چون جنتآباد یا پونک هستند. قیمت خانه در شهرک اکباتان یا اباذر نیز بسیار بالاست و اختلاف آن با دیگر محلهها بسیار محسوس است.
برای نمونه، یک واحد ریز متراژ ۳۴ متری تکخوابه، ساخت سال ۱۳۹۸، واقع در محله اندیشه با رقم دو میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان آگهیشده است. در یک آگهی دیگر، یک واحد کوچکمتراژ ۳۸ متری، با سال ساخت ۱۳۹۲، مربوط به محله فردوس و در خیابان گلآرای سوم، با قیمت سه میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان به فروش میرسد.
در یک آگهی منتشرشده دیگر، یک واحد ۶۰ متری یکخوابه، ساخت سال ۱۳۹۷ در محله پونک و در نزدیکی بلوار کمالی، با رقم پنج میلیارد تومان معامله میشود. همچنین، یک واحد ۱۲۰ متری دوخوابه، با سال ساخت ۱۳۹۵ مربوط به محله ارم، با رقم ۱۳ میلیارد تومان پیشنهاد شده است.