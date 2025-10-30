خبرگزاری کار ایران
۳۰ اکتبر روز جهانی درام رادیویی یا نمایش صوتی است
۳۰ اکتبر، روز جهانی درام رادیویی یا نمایش صوتی، بزرگداشتی است برای هنری شنیداری که با قدرت تخیل شنونده، صحنه‌هایی فراتر از تصویر می‌آفریند. این روز فرصتی است برای تجلیل از گویندگان، نویسندگان، صداپردازان و همه خالقان دنیای صوتی که با کلام و صدا، داستان را زنده می‌کنند.

درام رادیویی چیست؟

درام رادیویی یا نمایش صوتی، نوعی روایت داستانی است که تنها با استفاده از صدا، دیالوگ، موسیقی و جلوه‌های صوتی ساخته می‌شود. برخلاف تئاتر یا تلویزیون، هیچ تصویر فیزیکی وجود ندارد—همه چیز در ذهن شنونده شکل می‌گیرد.

گویندگان: شخصیت‌ها را با صداهایشان جان می‌بخشند.

موسیقی و افکت‌ها: فضای داستان را می‌سازند؛ از صدای باران تا زنگ تلفن.

نویسنده: باید با کلمات، صحنه‌ها را طوری توصیف کند که شنونده بتواند آن را تجسم کند.

 چرا ۳۰ اکتبر؟

این روز به عنوان روز جهانی درام رادیویی انتخاب شده تا یادآور قدرت بی‌نظیر رسانه‌های شنیداری باشد. در عصر تصویر و ویدیو، نمایش صوتی هنوز هم می‌تواند مخاطب را درگیر کند، احساسات را برانگیزد و تخیل را به پرواز درآورد.

تأثیر فرهنگی و جهانی

در گذشته: درام‌های رادیویی از دهه ۱۹۲۰ تا ۱۹۵۰ در آمریکا و اروپا بسیار محبوب بودند. خانواده‌ها شب‌ها دور رادیو جمع می‌شدند تا داستان بشنوند.

در ایران: رادیو نمایش و برنامه‌هایی مانند «قصه شب» یا «نمایش‌های رادیویی» از دهه‌ها پیش در فرهنگ شنیداری ایرانی جایگاه داشته‌اند.

امروزه: با ظهور پادکست‌ها، نمایش صوتی دوباره جان گرفته است. بسیاری از داستان‌ها، سریال‌ها و حتی مستندها به صورت صوتی تولید می‌شوند.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد نمایش صوتی

تخیل آزاد: شنونده خودش شخصیت‌ها، مکان‌ها و احساسات را در ذهنش می‌سازد.

دسترسی آسان: بدون نیاز به صفحه‌نمایش، در هر زمان و مکان قابل شنیدن است.

هزینه پایین تولید: نسبت به فیلم و تئاتر، تولید نمایش صوتی مقرون‌به‌صرفه‌تر است.

