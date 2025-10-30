قیمت سکه و طلا امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ +جدول
قیمت سکه و قیمت طلا امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
بروزرسانی: پنجشنبه ۸ آبان
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|
طلای 18 عیار / 750
|
104,234,000
|
طلای 18 عیار / 740
|
102,896,000
|
طلای ۲۴ عیار
|
139,035,000
|
طلای دست دوم
|
102,877,120
|
آبشده کمتر از کیلو
|
451,750,000
|
مثقال طلا
|
451,710,000
|
انس طلا
|
3,962.60
|
قیمت سکه
|
سکه امامی تک فروشی
|
1,113,400,000
|
سکه بهار آزادی تک فروشی
|
1,046,100,000
|
نیم سکه تک فروشی
|
578,600,000
|
ربع سکه تک فروشی
|
334,600,000
|
سکه گرمی تک فروشی
|
163,300,000
|
تمام سکه (قبل 86)
|
1,043,000,000
|
نیم سکه (قبل 86)
|
520,000,000
|
ربع سکه (قبل 86)
|
265,000,000
|
حباب سکه
|
حباب سکه امامی
|
100,330,000
|
حباب سکه بهار آزادی
|
35,780,000
|
حباب نیم سکه
|
72,600,000
|
حباب ربع سکه
|
82,170,000
|
حباب سکه گرمی
|
41,220,000