استاد دانشگاه شهید بهشتی مدعی شد؛

دکتر فقهی را عمداً در منزل نگه داشتند تا ترور او اتفاق بیفتد+فیلم

دکتر فقهی را عمداً در منزل نگه داشتند تا ترور او اتفاق بیفتد+فیلم
جواد اطاعت، استاد دانشگاه شهید بهشتی و از دوستان نزدیک دکتر فقهی، دانشمند هسته‌ای، در سخنانی تازه مدعی شده است که «دکتر فقهی را عمداً در منزل نگه داشتند تا ترور او اتفاق بیفتد».

او در توضیح این موضوع می‌گوید: «من آخرین نفری بودم که با او صحبت کردم. قرار بود با هم به کوه برویم. دکتر با من تماس گرفت و گفت به من گفته‌اند از منزل خارج نشو. این یعنی او را عمداً در خانه نگه داشتند و به جای امن منتقل نکردند.»

به گفته اطاعت، این اتفاق در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل رخ داده و به گفته او، نشانه‌ای از «نفوذ در سطوح امنیتی» است.

همسر دکتر فقهی نیز در واکنشی در فضای مجازی، این ادعا را تأیید کرده و نوشته است:

«با اینکه می‌دانستند نام دکتر در فهرست ترور قرار دارد، هیچ اقدامی برای حفاظت از او انجام نشد.»

