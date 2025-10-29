دکتر فقهی را عمداً در منزل نگه داشتند تا ترور او اتفاق بیفتد+فیلم

او در توضیح این موضوع می‌گوید: «من آخرین نفری بودم که با او صحبت کردم. قرار بود با هم به کوه برویم. دکتر با من تماس گرفت و گفت به من گفته‌اند از منزل خارج نشو. این یعنی او را عمداً در خانه نگه داشتند و به جای امن منتقل نکردند.»

به گفته اطاعت، این اتفاق در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل رخ داده و به گفته او، نشانه‌ای از «نفوذ در سطوح امنیتی» است.

همسر دکتر فقهی نیز در واکنشی در فضای مجازی، این ادعا را تأیید کرده و نوشته است:

«با اینکه می‌دانستند نام دکتر در فهرست ترور قرار دارد، هیچ اقدامی برای حفاظت از او انجام نشد.»

